Marília Pêra: documentário traz imagens raras e retrata carreira da atriz

Nascida no Rio de Janeiro em 22 de janeiro de 1943, Marília Pêra cresceu em uma família ligada ao teatro e teve contato com os palcos desde os primeiros anos de vida. Aos quatro anos, começou a atuar profissionalmente na Companhia de Henriette Morineau, em uma montagem de “Medéia”, de Eurípides. Na adolescência, ampliou sua formação artística com trabalhos como bailarina em musicais e espetáculos de teatro de revista. Essa experiência contribuiu para a construção de uma carreira marcada pela atu Foto: Arquivo Nacional/Wikimedia Commons