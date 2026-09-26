Edson Celulari comenta sobre fim dos contratos de exclusividade na televisão: ‘Tempos são outros’

No cinema, participou de filmes como "Ópera do Malandro", de 1986, enquanto nos palcos atuou em montagens como "Calígula" e "Nem Um Dia se Passa sem Notícias Suas". Seu trabalho mais recentes na televisão foi em "Fuzuê", exibida pela Globo em 2023, na qual interpretou Nero, proprietário da loja que dá nome à novela. Foto: Reprodução/TV Globo