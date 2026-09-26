Rita Guedes relata complicações após blefaroplastia e risco de perder a visão

No caso de Rita, também houve alteração no músculo responsável por levantar a pálpebra, que ficou temporariamente paralisado e provocou a queda da região. Atualmente, o olho direito da atriz permanece cerca de 60% aberto, e, segundo Ribeiro, a lesão é considerada grave porque a função nem sempre é recuperada. Em 20 anos de carreira, a médica contou ter tratado apenas de dois pacientes com esse tipo de lesão, e ambos tiveram recuperação após o procedimento. Foto: Imagem Gerada por IA