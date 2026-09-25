Galeria
Sítio natural de Minas Gerais, Parque Nacional Cavernas do Peruaçu integra lista da UNESCO
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Ele é o primeiro sítio natural listado pela UNESCO em Minas Gerais, sendo, também, uma das nove unidades naturais brasileiras reconhecidas até o momento — ao lado de locais como Iguaçu, Lençóis Maranhenses e Fernando de Noronha. Foto: - Reprodução de vídeo TV Globo
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A Unesco conferiu ao sítio o status de valor universal excepcional por combinar relevância geológica, arqueológica, ecológica e paisagística. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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Ele conta com formações geológicas imponentes. São cânions, cavernas colossais e estalactites monumentais como a “Perna da Bailarina”, que tem 28 metros de comprimento - a maior já registrada. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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Além disso, o parque abriga arte rupestre milenar. São diversos painéis do tipo em Lapa dos Desenhos, Lapa Bonita, entre outros. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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O parque, situado a 670 quilômetros de Belo Horizonte, abriga mais de 200 cavernas catalogadas, muitas com mais de 100 metros de altura. Foto: Divulgação
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É o caso, por exemplo, da Gruta do Janelão, cuja galeria ultrapassa os 100? metros e abriga a estalactite "Perna da Bailarina". Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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Mais de 114 sítios arqueológicos atestam ocupação humana no local de até 12 mil anos, com artes rupestres ricas e variadas em diferentes cavernas. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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A Lapa dos Desenhos reúne a maior concentração de registros rupestres do Brasil, com cerca de 3.000 imagens erguidas sobre paredões de até 15 metros. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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Situado na interface entre os biomas Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu abriga mais de 2.000 espécies de plantas e animais, muitas delas ameaçadas de extinção. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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Por ter essa conexão com ecossistemas diversos, o parque possui riqueza da flora e fauna, com espécies dos três biomas brasileiros. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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A unidade de conservação foi criada em 21 de setembro de 1999 e possui aproximadamente 56.448 hectares, compreendendo áreas de três municípios mineiros: Januária, Itacarambi e São João das Missões. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é administrado pelo ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade -, com apoio do Ministério do Meio Ambiente, Itamaraty e Iphan, além do reconhecimento da comunidade indígena Xakriabá, que historicamente protege a região. Foto: Reprodução
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A visita a essa reserva promove uma experiência cultural autêntica pela interação com comunidades locais e valorização de saberes tradicionais do povo Xakriabá. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
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A visitação ao Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é regulamentada, com acesso guiado por monitores credenciados pelo ICMBio, trilhas demarcadas, mirantes e passarelas que protegem sítios arqueológicos e a biodiversidade. Foto: Divulgação