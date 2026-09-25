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Descubra as diferenças entre tangerina, ponkan, mexerica, morgote e bergamota
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Vale esclarecer que, tecnicamente, tangerina é o nome "guarda-chuva" para toda a espécie Citrus reticulata. Ou seja, tanto a ponkan quanto a morgote são tipos de tangerinas. Foto: Wikimedia Commons/BrokenSphere
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As diferenças entre elas estão principalmente na variedade da planta, na região onde são cultivadas e no uso popular dos nomes, que variam de acordo com a região.
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As diferenças entre elas estão principalmente na variedade da planta, na região onde são cultivadas e no uso popular dos nomes, que variam de acordo com a região.Foto: Erwan Hesry/Unsplash
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A tangerina é conhecida pelo aroma forte que libera ao ser descascada, pela casca relativamente solta e pelo sabor doce com leve acidez. Além disso, tem gomos bem definidos e normalmente algumas sementes. Foto: Kostiantyn Vierkieiev/Unsplash
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Além de ser consumida fresca, a tangerina é muito utilizada na culinária, sendo frequentemente utilizada no preparo de sucos naturais, sobremesas e diferentes tipos de doces. Foto: Reproduc?a?o/Freepik
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A ponkan é uma das variedades mais populares de tangerina no Brasil. Ela se destaca por ser maior que a maioria das outras mandarinas, ter casca grossa e muito fácil de remover. Foto: Wikimedia Commons/Joe Ravi
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É uma fruta grande, de cor laranja vibrante, gomos que se separam facilmente e um sabor mais doce, com baixíssima acidez. É a favorita de quem busca praticidade. Foto: Wikimedia Commons/Agnieszka Kwiecie?, Nova
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A ponkan costuma amadurecer no inverno e é muito cultivada em estados como São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Por ser grande, doce e prática de descascar, é uma das preferidas dos brasileiros em geral. Foto: Flickr - Forest and Kim Starr
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Já a morgote também pertence ao grupo das tangerinas, mas apresenta algumas diferenças em relação à ponkan. Ela costuma ser menor, com casca mais fina e mais aderida à polpa, o que a torna um pouco mais difícil de descascar. Foto: Wikimedia Commons/Hajia Hijjah
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Em compensação, a fruta é extremamente doce e muito suculenta, o que faz com que seja bastante valorizada comercialmente. A morgote também tende a ter mais sementes e amadurece um pouco mais tarde na temporada de cítricos. Foto: Freepik/azerbaijan_stockers
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A bergamota, por sua vez, é outro nome regional para a tangerina. No sul do Brasil, especialmente nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, a palavra “bergamota” é a forma mais comum de se referir à fruta. Foto: hartono subagio/Pixabay
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No entanto, existe uma fruta com esse nome, pertencente à espécie Citrus bergamia (a verdadeira bergamota europeia). Segundo especialistas, ela deriva de uma planta híbrida entre um limoeiro e um laranjeiro. Foto: Wikimedia Commons/Ivar Leidus
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A bergamota é uma fruta mais amarga e ácida, raramente consumida in natura, sendo sua casca a base para o óleo essencial que dá o aroma característico ao chá Earl Grey. Foto: Wikimedia Commons/soultea.de/André Helbig
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Por fim, a mexerica (ou mimosa) é mais ácida, tem a casca mais grudada e um cheiro mais forte devido à concentração de óleos na casca. O nome é mais comum em regiões em São Paulo, Goiás e Paraná. Foto: Freepik/chandlervid85
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De forma geral, todas essas frutas pertencem ao mesmo grupo de cítricos e compartilham várias características: são ricas em vitamina C, possuem aroma intenso e são divididas em gomos. Foto: Stephanie Harvey/Unsplash
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As diferenças mais claras ficam por conta do tamanho, a espessura da casca, a quantidade de sementes e o nível de doçura. Além disso, o nome utilizado para cada uma pode variar bastante de acordo com a região do Brasil. Foto: Karolina Ko?odziejczak/Unsplash