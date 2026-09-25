Cães que latem muito: conheça as raças mais «falantes»

Fox Terrier — Ágil, curioso e bastante ativo, também carrega uma forte herança de cão de caça. Sua atenção constante ao que acontece ao redor pode torná-lo bastante vocal. Movimento de pessoas ou animais, novidades no ambiente e excitação são alguns dos estímulos para os latidos. Foto: Imagem de Ludivine_2022 por Pixabay