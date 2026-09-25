Registro raro! Grande cardume de arraias-ticonha é flagrado em Arraial do Cabo, no Rio

A coloração costuma apresentar tons acinzentados ou castanhos na parte superior e uma região ventral mais clara. A arraia-ticonha pode alcançar dimensões consideráveis, embora o tamanho varie de acordo com idade e sexo. Sua cauda é relativamente longa e apresenta um ferrão na base, característica que exige cuidado por parte de banhistas e mergulhadores. Foto: Wikimedia Commons/Citron/CC BY-SA 3.0