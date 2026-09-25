Aaron Pierre fala sobre a preparação para viver John Stewart em “Lanternas”

Aaron Pierre nasceu em 7 de junho de 1994, em Brixton, Londres, e estudou na London Academy of Music and Dramatic Art, uma das tradicionais escolas de teatro do Reino Unido. Ele começou a carreira na televisão britânica, com participações em produções como "The A Word - A Vida com Joe", em 2016, e "Britannia", que estreou no ano seguinte. Foto: Wikimedia Commons / Kevin Paul