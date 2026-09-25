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Stephen King elogia nova adaptação de “Carrie, a Estranha” no Prime Video
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A nova minissérie, porém, só estará disponível para o público na plataforma de streaming no dia 7 de outubro. A adaptação se passa nos dias atuais e acompanha a vida de Carrie White, uma adolescente que cresceu confinada em casa pelos pais, a religiosa Margaret White e o conservador Ralph White, um teórico da conspiração. Foto: Divulgação
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Após a morte repentina do pai, Carrie é obrigada a frequentar a escola pública pela primeira vez. No local, ela se torna alvo de bullying, em um episódio que viraliza na internet e desencadeia o despertar de seus poderes. Ao mesmo tempo, a jovem precisa lidar com os desafios da adolescência na era das redes sociais. Foto: Divulgação
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O elenco é liderado por Summer H. Howell como Carrie White, com Samantha Sloyan e Tahmoh Penikett nos papéis de Margaret e Ralph White. Siena Agudong interpreta Sue Snell, colega que se aproxima da protagonista, enquanto Alison Thornton vive Chris Hargensen, responsável pelo bullying sofrido por Carrie. Completam o elenco Matthew Lillard, Amber Midthunder, Josie Totah, Thalia Dudek, Heather Graham e Rahul Kohli. Foto: Divulgação
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A minissérie é baseada no livro "Carrie, a Estranha", primeiro romance de Stephen King, publicado em 1974. Considerado um dos autores mais influentes do terror e do suspense contemporâneos, King construiu uma extensa carreira, com dezenas de romances e coletâneas de contos, como "It, a Coisa", "O Iluminado", "Cemitério Maldito" e "Salém's Lot". Foto: WikiPortraits / Kevin Payravi
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A história do livro acompanha Carrie White, uma adolescente introvertida e socialmente isolada, criada por uma mãe extremamente religiosa. Após ser humilhada pelos colegas de escola, a protagonista descobre que possui poderes telecinéticos, que decide usar para se vingar daqueles que a maltrataram. Foto: Divulgação
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O romance ganhou sua primeira adaptação para o cinema em 1976, dirigida por Brian De Palma. O filme trouxe Sissy Spacek no papel de Carrie White, em uma atuação bastante elogiada pela crítica. A produção é considerada um marco do terror e permanece como uma das principais referências entre as adaptações da obra de King. Foto: Divulgação
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"Carrie, a Estranha" ganhou outras adaptações ao longo dos anos. Em 1999, chegou aos cinemas "A Fúria: Carrie 2", sequência do filme de 1976 dirigida por Katt Shea. Em 2002, a história foi adaptada para um filme feito para a TV, com Angela Bettis como Carrie. Já em 2013, o livro ganhou um remake para os cinemas, dirigido por Kimberly Peirce, com Chloë Grace Moretz no papel principal e Julianne Moore como a mãe da personagem. Foto:
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