Stephen King elogia nova adaptação de “Carrie, a Estranha” no Prime Video

Após a morte repentina do pai, Carrie é obrigada a frequentar a escola pública pela primeira vez. No local, ela se torna alvo de bullying, em um episódio que viraliza na internet e desencadeia o despertar de seus poderes. Ao mesmo tempo, a jovem precisa lidar com os desafios da adolescência na era das redes sociais. Foto: Divulgação