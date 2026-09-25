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Bruce Springsteen faz 77 anos; a carreira do jovem de Nova Jersey que virou lenda do rock
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Nos primeiros anos de carreira, Springsteen construiu sua identidade como compositor interessado em personagens comuns, conflitos pessoais e aspectos da vida nas comunidades trabalhadoras dos Estados Unidos. Ainda em 1973, lançou "The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle", que ajudou a consolidar a formação da E Street Band ao seu redor. Dois anos depois, "Born to Run" ampliou sua projeção nacional e alcançou a terceira posição da Billboard 200. Foto: Divulgação
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"Born to Run" também marcou uma transformação importante na sonoridade de Springsteen. O álbum reuniu faixas como "Thunder Road", "Backstreets" e "Jungleland" e apresentou uma formação renovada da E Street Band, com nomes como Clarence Clemons, Steve Van Zandt, Roy Bittan, Garry Tallent e Max Weinberg. Em 2003, o disco foi incluído no National Recording Registry da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos por sua relevância cultural. Foto: Reprodução/Instagram
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A sequência da carreira trouxe trabalhos de características distintas, entre eles "Darkness on the Edge of Town", de 1978, e "The River", de 1980. Em 1982, Springsteen lançou "Nebraska", álbum de abordagem mais despojada, gravado originalmente como uma coleção de demos e marcado por arranjos minimalistas. A diversidade entre esses projetos ajudou a ampliar o repertório do cantor, que alternava canções de forte dimensão narrativa com produções voltadas às grandes arenas. Foto: Reprodução do Instagram @springsteen
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O grande salto comercial veio com "Born in the U.S.A.", lançado em 1984. O álbum permaneceu sete semanas no topo da Billboard 200 e originou sete singles consecutivos entre os dez primeiros colocados da parada americana, incluindo "Dancing in the Dark", "I'm on Fire" e a faixa-título. A canção "Dancing in the Dark" também rendeu a Springsteen seu primeiro Grammy, na categoria de melhor performance vocal de rock. Foto: Reprodução do Instagram @springsteen
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Nas décadas seguintes, o músico alternou trabalhos com a E Street Band e projetos solo, além de explorar diferentes formatos. Entre os lançamentos estão "Tunnel of Love" (1987), "The Ghost of Tom Joad" (1995), "The Rising" (2002), "Devils & Dust" (2005) e "Wrecking Ball" (2012). Em 1999, Springsteen entrou para o Hall da Fama do Rock and Roll, reconhecimento que se somou posteriormente a uma longa lista de prêmios e distinções na indústria musical. Foto: Reprodução do Instagram @springsteen
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A produção do artista também se estendeu para além dos álbuns de estúdio. Em 2016, Springsteen publicou a autobiografia "Born to Run" e transformou parte de sua história pessoal em um espetáculo solo na Broadway, posteriormente registrado em álbum. Nos anos seguintes, lançou "Western Stars" (2019), "Letter to You" (2020) e "Only the Strong Survive" (2022), este último dedicado a interpretações de músicas de outros compositores. Foto: DoD News Features/Wikimedia Commons
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Em 2026, Springsteen continuou ligado a novos projetos musicais e apresentações especiais. Em setembro, seu site oficial publicou a segunda parte de "Land of Hope and Dreams American Tour: Philadelphia Freedom Cut", registro audiovisual de uma série de 20 shows realizados com a E Street Band. O material reúne sete apresentações, entre elas "The Promised Land", "Hungry Heart", "Youngstown" e "Long Walk Home", mostrando que a atividade artística do cantor permanece voltada também à documentação de Foto: Dharmabumstead/Wikimedia Commons
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