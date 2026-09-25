Bruce Springsteen faz 77 anos; a carreira do jovem de Nova Jersey que virou lenda do rock

Nos primeiros anos de carreira, Springsteen construiu sua identidade como compositor interessado em personagens comuns, conflitos pessoais e aspectos da vida nas comunidades trabalhadoras dos Estados Unidos. Ainda em 1973, lançou "The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle", que ajudou a consolidar a formação da E Street Band ao seu redor. Dois anos depois, "Born to Run" ampliou sua projeção nacional e alcançou a terceira posição da Billboard 200. Foto: Divulgação