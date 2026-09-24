Caminhoneira gasta R$ 50 mil para reformar caminhão incendiado que ficou com Bíblia intacta

O trabalho, porém, ainda está longe do fim, pois restam reparos importantes na parte mecânica. "Falta bastante coisa. Falta todas as mangueiras de combustível, todas as mangueiras de água. Algumas peças de ferro entupiram com as placas que derreteram, então alguns vão ter que substituir, outras dá para recuperar", contou Letícia. Foto: Arquivo Pessoal/Letícia Martins