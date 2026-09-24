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Páprica: o tempero que dá cor e sabor aos pratos

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Redação Flipar
  • Existem diferentes tipos de páprica, que variam de acordo com a intensidade do sabor e do processo de produção. As versões mais conhecidas são a doce, a picante e a defumada. Cada uma delas oferece características próprias e pode transformar o perfil de um prato.
    Existem diferentes tipos de páprica, que variam de acordo com a intensidade do sabor e do processo de produção. As versões mais conhecidas são a doce, a picante e a defumada. Cada uma delas oferece características próprias e pode transformar o perfil de um prato. Foto: imagem gerada por i.a
  • A páprica doce possui sabor suave e levemente adocicado, sendo bastante utilizada para dar cor e aroma a preparações. Ela aparece com frequência em molhos, arroz, legumes, ensopados e receitas à base de frango, sem acrescentar ardência significativa.
    A páprica doce possui sabor suave e levemente adocicado, sendo bastante utilizada para dar cor e aroma a preparações. Ela aparece com frequência em molhos, arroz, legumes, ensopados e receitas à base de frango, sem acrescentar ardência significativa. Foto: imagem gerada por i.a
  • Já a páprica picante é elaborada com variedades mais ardidas de pimentas. Seu sabor marcante costuma ser empregado em carnes, embutidos, molhos e pratos que buscam um toque extra de intensidade, sem deixar de preservar o aroma característico do tempero.
    Já a páprica picante é elaborada com variedades mais ardidas de pimentas. Seu sabor marcante costuma ser empregado em carnes, embutidos, molhos e pratos que buscam um toque extra de intensidade, sem deixar de preservar o aroma característico do tempero. Foto: imagem gerada por i.a
  • A páprica defumada, muito associada à culinária espanhola, passa por um processo de secagem com fumaça de madeira. O resultado é um tempero de aroma profundo.
    A páprica defumada, muito associada à culinária espanhola, passa por um processo de secagem com fumaça de madeira. O resultado é um tempero de aroma profundo. Foto: imagem gerada por i.a
  • Esse tipo defumado de páprica é frequentemente utilizado em carnes assadas, batatas, legumes grelhados e receitas que desejam reproduzir sabores típicos de preparo em fogo.
    Esse tipo defumado de páprica é frequentemente utilizado em carnes assadas, batatas, legumes grelhados e receitas que desejam reproduzir sabores típicos de preparo em fogo. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Além de ser versátil, a páprica também é valorizada pela capacidade de realçar a aparência dos alimentos, conferindo tonalidades avermelhadas e douradas.
    Além de ser versátil, a páprica também é valorizada pela capacidade de realçar a aparência dos alimentos, conferindo tonalidades avermelhadas e douradas. Foto: imagem gerada por i.a
  • Por isso, a páprica tornou-se presença constante em cozinhas de diferentes partes do mundo, sendo utilizada tanto por cozinheiros profissionais quanto por quem prepara refeições no dia a dia.
    Por isso, a páprica tornou-se presença constante em cozinhas de diferentes partes do mundo, sendo utilizada tanto por cozinheiros profissionais quanto por quem prepara refeições no dia a dia. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Foto: Imagem gerada por i.a
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