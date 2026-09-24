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Estilo de Vida

Gases intestinais: causas comuns e o que fazer para evitar constrangimentos

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Redação Flipar
  • A sensação de inchaço abdominal é um dos sintomas mais frequentes associados aos gases. Ela pode surgir após refeições e gerar dor, pressão e sensação de estômago estufado.
    A sensação de inchaço abdominal é um dos sintomas mais frequentes associados aos gases. Ela pode surgir após refeições e gerar dor, pressão e sensação de estômago estufado. Foto: Imagem Freepik
  • Em alguns casos, o desconforto pode ser intenso e interferir na rotina e no sono. Isso afeta a qualidade de vida e pode levar à irritabilidade e falta de concentração.
    Em alguns casos, o desconforto pode ser intenso e interferir na rotina e no sono. Isso afeta a qualidade de vida e pode levar à irritabilidade e falta de concentração. Foto: Imagem Freepik
  • Embora geralmente não seja grave, o excesso de gases pode indicar desequilíbrios digestivos. Problemas como intolerâncias alimentares e má digestão merecem atenção e investigação.
    Embora geralmente não seja grave, o excesso de gases pode indicar desequilíbrios digestivos. Problemas como intolerâncias alimentares e má digestão merecem atenção e investigação. Foto: Imagem Freepik
  • Quando persistente, o quadro pode estar ligado à síndrome do intestino irritável. Também pode acompanhar gastrite, constipação e alterações na microbiota intestinal.
    Quando persistente, o quadro pode estar ligado à síndrome do intestino irritável. Também pode acompanhar gastrite, constipação e alterações na microbiota intestinal. Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
  • A alimentação é uma das principais causas da formação excessiva de gases. Certos alimentos fermentam no intestino e liberam gases durante a digestão.
    A alimentação é uma das principais causas da formação excessiva de gases. Certos alimentos fermentam no intestino e liberam gases durante a digestão. Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
  • Feijão, brócolis, repolho e bebidas gaseificadas são exemplos comuns. Consumo rápido de alimentos e falar enquanto mastiga também favorecem o problema.
    Feijão, brócolis, repolho e bebidas gaseificadas são exemplos comuns. Consumo rápido de alimentos e falar enquanto mastiga também favorecem o problema. Foto: Reprodução do Instagram
  • Engolir ar em excesso, hábito conhecido como aerofagia, contribui para o desconforto. Mascar chiclete e beber com canudo podem intensificar esse processo.
    Engolir ar em excesso, hábito conhecido como aerofagia, contribui para o desconforto. Mascar chiclete e beber com canudo podem intensificar esse processo. Foto: Imagem Freepik
  • O estresse e a ansiedade também afetam o funcionamento do sistema digestivo. Em momentos de tensão, o intestino pode produzir mais gases e causar dor.
    O estresse e a ansiedade também afetam o funcionamento do sistema digestivo. Em momentos de tensão, o intestino pode produzir mais gases e causar dor. Foto: Imagem de Graphix Made por Pixabay
  • Entre as consequências estão distensão abdominal, cólicas e sensação de peso. Em situações extremas, pode haver dificuldade para se alimentar adequadamente.
    Entre as consequências estão distensão abdominal, cólicas e sensação de peso. Em situações extremas, pode haver dificuldade para se alimentar adequadamente. Foto: Reprodução do Youtube Canal motivationaldoc
  • Para evitar o problema, é importante mastigar devagar e manter horários regulares. Beber água ao longo do dia auxilia o funcionamento adequado do intestino.
    Para evitar o problema, é importante mastigar devagar e manter horários regulares. Beber água ao longo do dia auxilia o funcionamento adequado do intestino. Foto: Imagem Freepik
  • Alimentos ricos em fibras solúveis ajudam a equilibrar a flora intestinal. Aveia, frutas e legumes contribuem para uma digestão mais eficiente.
    Alimentos ricos em fibras solúveis ajudam a equilibrar a flora intestinal. Aveia, frutas e legumes contribuem para uma digestão mais eficiente. Foto: Reprodução do Youtube Canal Med Today
  • Chás como erva-doce, hortelã e gengibre podem reduzir a formação de gases. Eles auxiliam na digestão e proporcionam sensação de alívio abdominal.
    Chás como erva-doce, hortelã e gengibre podem reduzir a formação de gases. Eles auxiliam na digestão e proporcionam sensação de alívio abdominal. Foto: Reprodução de Instagram
  • Medidas simples no cotidiano fazem grande diferença na prevenção do desconforto. Adotar hábitos alimentares equilibrados e observar o próprio corpo é essencial.
    Medidas simples no cotidiano fazem grande diferença na prevenção do desconforto. Adotar hábitos alimentares equilibrados e observar o próprio corpo é essencial. Foto: Imagem Freepik
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