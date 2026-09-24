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Bateu o cotovelo ou o joelho e sentiu um choque? Saiba o que acontece no corpo

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Redação Flipar
  • Ao bater o cotovelo, por exemplo, ocorre a compressão do nervo ulnar, que passa muito próximo à superfície. Isso gera a sensação conhecida como “choque” ou formigamento intenso.
    Ao bater o cotovelo, por exemplo, ocorre a compressão do nervo ulnar, que passa muito próximo à superfície. Isso gera a sensação conhecida como “choque” ou formigamento intenso. Foto: imagem gerada por i.a
  • Esse tipo de impacto faz o nervo enviar sinais desorganizados ao cérebro por alguns segundos. O resultado é uma dor aguda que pode irradiar pelo braço e pela mão.
    Esse tipo de impacto faz o nervo enviar sinais desorganizados ao cérebro por alguns segundos. O resultado é uma dor aguda que pode irradiar pelo braço e pela mão. Foto: imagem gerada por i.a
  • Sensações semelhantes podem ocorrer ao bater o joelho, o tornozelo ou os dedos. Nessas regiões, nervos também ficam pouco protegidos por músculos ou gordura.
    Sensações semelhantes podem ocorrer ao bater o joelho, o tornozelo ou os dedos. Nessas regiões, nervos também ficam pouco protegidos por músculos ou gordura. Foto: imagem gerada por i.a
  • Além de pancadas, choques no corpo podem surgir por mudanças bruscas de posição. Levantar rápido demais pode provocar uma descarga breve por alteração na circulação.
    Além de pancadas, choques no corpo podem surgir por mudanças bruscas de posição. Levantar rápido demais pode provocar uma descarga breve por alteração na circulação. Foto: imagem gerada por i.a
  • Em alguns casos, o formigamento aparece após ficar muito tempo na mesma postura. A compressão prolongada de nervos e vasos sanguíneos explica essa sensação
    Em alguns casos, o formigamento aparece após ficar muito tempo na mesma postura. A compressão prolongada de nervos e vasos sanguíneos explica essa sensação Foto: imagem gerada por i.a
  • Deficiências de vitaminas, especialmente do complexo B, também podem causar choques ou fisgadas. Essas vitaminas são essenciais para o bom funcionamento do sistema nervoso.
    Deficiências de vitaminas, especialmente do complexo B, também podem causar choques ou fisgadas. Essas vitaminas são essenciais para o bom funcionamento do sistema nervoso. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Problemas na coluna, como hérnias de disco, podem provocar choques que irradiam para braços ou pernas. Isso acontece quando raízes nervosas são pressionadas.
    Problemas na coluna, como hérnias de disco, podem provocar choques que irradiam para braços ou pernas. Isso acontece quando raízes nervosas são pressionadas. Foto: Imagem de Kevin por Pixabay
  • Ansiedade e estresse intenso também estão associados a sensações elétricas no corpo. A tensão muscular e a hipervigilância amplificam estímulos normais.
    Ansiedade e estresse intenso também estão associados a sensações elétricas no corpo. A tensão muscular e a hipervigilância amplificam estímulos normais. Foto: Freepik
  • Descargas elétricas leves podem ocorrer ainda por desidratação ou desequilíbrio de minerais. Potássio, cálcio e magnésio têm papel importante na condução nervosa.
    Descargas elétricas leves podem ocorrer ainda por desidratação ou desequilíbrio de minerais. Potássio, cálcio e magnésio têm papel importante na condução nervosa. Foto: imagem gerada por i.a
  • Na maioria das vezes, choques ocasionais não indicam algo grave. Eles tendem a desaparecer rapidamente, sem deixar sequelas.
    Na maioria das vezes, choques ocasionais não indicam algo grave. Eles tendem a desaparecer rapidamente, sem deixar sequelas. Foto: imagem gerada por i.a
  • É importante observar a frequência e a intensidade dessas sensações. Quando se tornam repetidas ou dolorosas, merecem atenção. Choques acompanhados de fraqueza, dormência persistente ou perda de força podem indicar problemas neurológicos.
    É importante observar a frequência e a intensidade dessas sensações. Quando se tornam repetidas ou dolorosas, merecem atenção. Choques acompanhados de fraqueza, dormência persistente ou perda de força podem indicar problemas neurológicos. Foto: imagem gerada por i.a
  • Traumas repetidos em uma mesma região aumentam o risco de irritação nervosa crônica. Por isso, proteger articulações e evitar impactos é fundamental.
    Traumas repetidos em uma mesma região aumentam o risco de irritação nervosa crônica. Por isso, proteger articulações e evitar impactos é fundamental. Foto: imagem gerada por i.a
  • Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, o ideal é procurar um médico. Uma avaliação adequada ajuda a identificar a causa e orientar o tratamento correto.
    Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, o ideal é procurar um médico. Uma avaliação adequada ajuda a identificar a causa e orientar o tratamento correto. Foto: Imagem de Bruno por Pixabay
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