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Ajulliacosta é indicada ao Grammy Latino com o álbum “Novo Testamento”
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Sobre a expectativa para a cerimônia, a artista contou que pretende vivenciar e aproveitar o momento, tanto como fã de música quanto como profissional. Segundo ela, trata-se de uma ocasião especial em sua carreira. Na categoria, também concorrem ao prêmio Matuto S.A., Budah, Don L. e Emicida. Foto: Reproduçção Youtube
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A cantora, que viveu em um conjunto habitacional da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, em Mogi das Cruzes, entre os sete e os 15 anos, já sonhava com uma carreira artística nessa época, mas nunca havia imaginado uma indicação ao maior prêmio da música latina. Foto: Reprodução / Instagram
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Ao G1, a rapper comentou que acredita que a indicação pode servir de incentivo para outras meninas. Ela relembrou os processos de composição realizados em seu quarto no início da carreira e declarou que esse tipo de conquista ajuda outras pessoas a sonhar mais longe. Foto: Reprodução / Instagram
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O álbum "Novo Testamento" tem 11 faixas, foi lançado em 16 de setembro de 2025 e alcançou a marca de 1 milhão de reproduções em 72 horas. Os shows de lançamento em São Paulo tiveram ingressos esgotados. Atualmente, a artista está em turnê pela Europa, com apresentações em Portugal, Espanha e Alemanha. Foto: Reprodução / Instagram
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Nascida em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, com o nome de Julia Roberta da Costa Silva, a artista começou a carreira em batalhas de rap freestyle na cidade natal e lançou as primeiras faixas durante a pandemia. Ela começou a se destacar com o EP "AJU", de 2022, que trouxe as faixas "Homens Como Você" e "Não Foi Do Nada". No ano seguinte, lançou o álbum "Brutas Amam, Choram e Sentem Raiva", que ultrapassou 40 milhões de reproduções nas plataformas digitais. Foto: Reprodução / Instagram
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Em 2025, Ajulliacosta se tornou a segunda artista brasileira a vencer o prêmio de Melhor Artista Revelação Internacional no BET Awards. No mesmo ano, recebeu o Prêmio Potências como artista revelação e o Prêmio Geração Glamour da Mulher do Ano na Música. Em 2024, havia vencido o WME Awards by Billboard na categoria Música Alternativa. Foto: Reprodução / Instagram
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Além da música, a artista tem a marca de moda Ajuliacosta Shop, ligada à sua identidade visual e à cultura hip-hop. Seu trabalho é marcado por temas como empoderamento, vivência periférica e a realidade da mulher preta no Brasil. Atualmente, soma cerca de 1,7 milhão de ouvintes mensais em uma plataforma digital e mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Foto: Reprodução / Instagram
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