Economia
Aos 97 anos, Daniel Klabin assume posto de bilionário mais velho do país
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A mudança provocada pela morte de Vontobel (foto) colocou novamente em evidência a longevidade de uma geração de empresários brasileiros. Além de Klabin, a lista da Forbes reúne Consuelo Andrade de Araújo e família, de 94 anos, com R$ 2,2 bilhões, e Ivan Müller Botelho e Alair Martins do Nascimento, ambos de 92 anos, com patrimônios estimados em R$ 5,1 bilhões e R$ 4,3 bilhões, respectivamente. A edição de 2026 reúne 255 bilionários brasileiros. Foto: Divulgação/Fiergs
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A posição de Klabin no levantamento da Forbes não se explica por uma atuação empresarial recente, mas por sua participação histórica nos negócios da família. Em 2026, ele aparece em 190º lugar entre os brasileiros mais ricos, 13 posições acima da colocação registrada no ano anterior. O movimento ocorreu apesar da redução estimada da fortuna, de R$ 1,8 bilhão para R$ 1,6 bilhão. A revista considera, para o cálculo, informações públicas sobre participações e ativos, que podem não representar todo Foto: Imagem gerada por i.a
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A ligação de Daniel com a empresa remonta à própria origem familiar do grupo. Engenheiro civil formado em 1952 pela Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil, atual Escola Politécnica da UFRJ, ele acompanhou por décadas os ciclos de desenvolvimento da Klabin. Sua passagem pela administração incluiu sete períodos na presidência do Conselho de Administração da Klabin S.A., nos exercícios de 1981, 1987, 1993, 1999, 2005, 2011 e 2017. Foto: Klabin/Divulgação
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A estrutura societária da família é uma das bases de sua participação econômica. Daniel é diretor-presidente da Daro Participações S.A., empresa que é sócia da Klabin Irmãos S.A., holding ligada ao controle do grupo. Segundo as informações apresentadas no material de referência, a Klabin Irmãos possui 52,3% das ações ordinárias da Klabin S.A. e 19,36% do capital total. O empresário também mantém funções de direção em outras empresas relacionadas à família. Foto: Klabin/Divulgação
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A sua carreira, porém, não ficou restrita ao universo corporativo. Daniel Klabin participou da criação do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o CEBRI, e foi seu primeiro presidente, em 1998. Atualmente, ocupa o posto de vice-presidente emérito da instituição. Também integrou o Comitê Empresarial Permanente do Ministério das Relações Exteriores e participa do Conselho Superior da Associação Comercial do Rio de Janeiro, onde é benemérito. Foto: Gabriel Fernandes/Wikimedia Commons
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Sua atuação institucional inclui ainda a fundação do Centro de História e Cultura Judaica. Ao longo dos anos, o empresário acumulou reconhecimentos por sua trajetória, entre eles a comenda da Ordem de Rio Branco, concedida em 2002. Também recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Academia Brasileira de Filosofia, em 2017, além de outras distinções concedidas por instituições brasileiras. Em 2022, foi agraciado com a Ordem do Mérito do Pensamento Brasileiro – Medalha Antonio Paim. Em 2023, rece Foto: Divulgação/Academia Brasileira de Filosofia
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Longe das atividades empresariais e institucionais, o polo ocupa um capítulo particular na trajetória de Daniel. Conselheiro do Círculo Militar de Polo, ele conquistou o Campeonato Brasileiro da modalidade em 1959 e participou de competições realizadas no Brasil e no exterior. A vida familiar também está ligada aos negócios: casado com Maria Izabel Catão Klabin, ele é pai de Rose, Amanda e David Klabin. Amanda atualmente preside o Conselho de Administração da Klabin S.A. Foto: Reprodução/Academia Brasileira de Letras
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