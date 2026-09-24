Aos 97 anos, Daniel Klabin assume posto de bilionário mais velho do país

A posição de Klabin no levantamento da Forbes não se explica por uma atuação empresarial recente, mas por sua participação histórica nos negócios da família. Em 2026, ele aparece em 190º lugar entre os brasileiros mais ricos, 13 posições acima da colocação registrada no ano anterior. O movimento ocorreu apesar da redução estimada da fortuna, de R$ 1,8 bilhão para R$ 1,6 bilhão. A revista considera, para o cálculo, informações públicas sobre participações e ativos, que podem não representar todo Foto: Imagem gerada por i.a