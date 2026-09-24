Patrícia Poeta estreia na Semana de Moda de Nova York após treino intensivo de passarela

Patrícia já havia desfilado no Carnaval carioca, quando estreou como musa da Grande Rio, em 2025, mas, segundo Dinho, a experiência não se iguala à passarela de moda, que segue critérios próprios de postura e movimentação. O preparador explicou que, no desfile de moda, a caminhada é mais controlada, com menor movimentação do quadril e foco na postura, no ritmo e na precisão dos passos, enquanto o Carnaval permite uma expressão corporal mais ampla, de acordo com a dinâmica da apresentação. Foto: Reprodução / Instagram