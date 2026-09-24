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Da fruta ao doce: como são produzidas as frutas cristalizadas

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Redação Flipar
  • A cristalização consiste em cozinhar a fruta e mergulhá-la em caldas de açúcar cada vez mais concentradas. Aos poucos, o açúcar penetra no alimento enquanto parte de sua água é retirada. O processo preserva a forma e deixa a textura mais firme.
    A cristalização consiste em cozinhar a fruta e mergulhá-la em caldas de açúcar cada vez mais concentradas. Aos poucos, o açúcar penetra no alimento enquanto parte de sua água é retirada. O processo preserva a forma e deixa a textura mais firme. Foto: Imagem gerada por i.a
  • As frutas devem estar sadias, firmes e, em muitos casos, ainda pouco maduras. Depois de lavadas, elas são descascadas, cortadas e têm sementes ou partes fibrosas retiradas. O tamanho uniforme dos pedaços favorece uma cristalização equilibrada.
    As frutas devem estar sadias, firmes e, em muitos casos, ainda pouco maduras. Depois de lavadas, elas são descascadas, cortadas e têm sementes ou partes fibrosas retiradas. O tamanho uniforme dos pedaços favorece uma cristalização equilibrada. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Antes de receber a calda, a fruta costuma passar por um cozimento rápido em água. Essa etapa amacia os tecidos e facilita a entrada do açúcar. O tempo precisa ser controlado para que os pedaços não se desfaçam.
    Antes de receber a calda, a fruta costuma passar por um cozimento rápido em água. Essa etapa amacia os tecidos e facilita a entrada do açúcar. O tempo precisa ser controlado para que os pedaços não se desfaçam. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A fruta permanece em caldas cuja concentração de açúcar aumenta gradualmente ao longo de vários ciclos. Entre uma etapa e outra, o produto pode descansar por horas. A progressão lenta evita que o exterior endureça antes que o açúcar alcance o interior.
    A fruta permanece em caldas cuja concentração de açúcar aumenta gradualmente ao longo de vários ciclos. Entre uma etapa e outra, o produto pode descansar por horas. A progressão lenta evita que o exterior endureça antes que o açúcar alcance o interior. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Depois de absorver a quantidade desejada de açúcar, os pedaços são escorridos e secos. Algumas versões recebem açúcar cristal na superfície, enquanto outras ganham uma cobertura lisa e brilhante. O resultado deve ser firme, mas não excessivamente duro. Veja frutos que caem bem nesse processo.
    Depois de absorver a quantidade desejada de açúcar, os pedaços são escorridos e secos. Algumas versões recebem açúcar cristal na superfície, enquanto outras ganham uma cobertura lisa e brilhante. O resultado deve ser firme, mas não excessivamente duro. Veja frutos que caem bem nesse processo. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Mamão verde – A polpa firme e o sabor discreto fazem do mamão ainda verde uma das matérias-primas mais usadas. Ele absorve bem a calda, mantém o formato e pode ser cortado em cubos ou tiras. Em produtos comerciais, também pode receber corantes.
    Mamão verde – A polpa firme e o sabor discreto fazem do mamão ainda verde uma das matérias-primas mais usadas. Ele absorve bem a calda, mantém o formato e pode ser cortado em cubos ou tiras. Em produtos comerciais, também pode receber corantes. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Abacaxi – A acidez característica cria um contraste agradável com a grande quantidade de açúcar utilizada na cristalização. A fruta precisa estar firme para não se romper durante o cozimento. Pode ser preparada em cubos, tiras ou pequenos pedaços.
    Abacaxi – A acidez característica cria um contraste agradável com a grande quantidade de açúcar utilizada na cristalização. A fruta precisa estar firme para não se romper durante o cozimento. Pode ser preparada em cubos, tiras ou pequenos pedaços. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Figo – Colhido ainda verde, o figo suporta o cozimento e conserva sua forma durante os banhos de calda. Sua casca e sua estrutura ajudam a manter o fruto inteiro. É comum encontrá-lo cristalizado ou conservado em calda.
    Figo – Colhido ainda verde, o figo suporta o cozimento e conserva sua forma durante os banhos de calda. Sua casca e sua estrutura ajudam a manter o fruto inteiro. É comum encontrá-lo cristalizado ou conservado em calda. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Cidra – Parente dos demais frutos cítricos, a cidra possui casca espessa e aromática, muito valorizada na produção de doces. A parte branca também pode ser aproveitada após tratamentos para reduzir o amargor. É uma escolha tradicional para bolos e pães festivos.
    Cidra – Parente dos demais frutos cítricos, a cidra possui casca espessa e aromática, muito valorizada na produção de doces. A parte branca também pode ser aproveitada após tratamentos para reduzir o amargor. É uma escolha tradicional para bolos e pães festivos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Casca de laranja – A casca pode ser cortada em tiras e fervida mais de uma vez para perder parte do amargor. Depois, recebe os banhos de calda e passa pela secagem. O resultado combina sabor cítrico, perfume intenso e textura levemente mastigável.
    Casca de laranja – A casca pode ser cortada em tiras e fervida mais de uma vez para perder parte do amargor. Depois, recebe os banhos de calda e passa pela secagem. O resultado combina sabor cítrico, perfume intenso e textura levemente mastigável. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Cereja – A fruta pode ser conservada em uma calda concentrada de açúcar e receber acabamento liso e brilhante. Geralmente vendida como cereja confeitada ou glaceada, aparece na decoração de bolos, pães doces e sobremesas. A cor intensa de alguns produtos pode ser reforçada com corantes alimentícios.
    Cereja – A fruta pode ser conservada em uma calda concentrada de açúcar e receber acabamento liso e brilhante. Geralmente vendida como cereja confeitada ou glaceada, aparece na decoração de bolos, pães doces e sobremesas. A cor intensa de alguns produtos pode ser reforçada com corantes alimentícios. Foto: Imagem gerada por i.a
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