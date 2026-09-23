Esporte
Campeonato de tapa na bunda viraliza nas redes sociais e atrai influenciadoras na Romênia; veja regras
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O regulamento ainda impede a entrada de competidoras sob efeito de álcool, estimulantes ou outras substâncias proibidas. O sucesso do evento foi tamanho que ganhou espaço entre influenciadoras, modelos e personalidades da internet romena, como Denisa Despa, Lorette Lorena, Roxana Aiftimiei e Beatrice Albu. Foto: Reprodução/@denisse_despa/@lorettalorena2
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Apesar da popularização na Romênia, há indícios de que a modalidade tenha surgido ainda antes, na Rússia. A “Booty Slapping Championship”, na qual duas mulheres disputam uma sequência de tapas nas nádegas, surgiu em 2019, durante a Yashankin Cup, realizada na Sibéria. Foto: Reprodução/YouTube Generation Iron East Europe