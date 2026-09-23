Sócio do cantor Rick tinha convite para estar no helicóptero que caiu, mas optou por viajar de carro; relembre casos parecidos

Rodrigo Motta e Bianca Igrejas — Air France 447, em 2009: O casal brasileiro estava em lua de mel e tinha planos de pegar o voo. Durante a própria festa de casamento, porém, decidiu permanecer mais uma noite no hotel e adiou a viagem. A mudança de última hora fez com que não estivessem entre os passageiros do AF447. Foto: Wikimedia Commons/Roberto Maltchik/TV Brasil