Celebridades e TV
Cauã Reymond é escalado para nova temporada de ‘Tudo É Justo’, série com Kim Kardashian e atrizes que já foram indicadas ao Oscar
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O próprio ator revelou a novidade em um vídeo publicado nas redes sociais: "Oi, pessoal. Estou muito feliz em confirmar que estou no elenco da segunda temporada de Tudo é Justo, do Disney+. É um projeto incrível e eu estou muito animado com o que vem por aí. Nos vemos em breve." Foto: Reprodução/Instagram
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Unidas por ambição e experiência, elas assumem casos envolvendo clientes ricos e separações cercadas por disputas, segredos e interesses pessoais. Fora dos tribunais, porém, a relação entre as integrantes da equipe também passa por conflitos, desconfianças e mudanças de alianças. Foto: Divulgação/Disney
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O Hulu confirmou a 2ª temporada de "Tudo É Justo" em novembro de 2025, mas ainda não revelou quando os novos capítulos chegarão ao público. No Brasil, a série está disponível pelo Disney+. Ainda não foram divulgados detalhes sobre o personagem de Reymond, a história dos novos episódios ou a previsão de lançamento. Foto: Reproduc?a?o/@cauareymond