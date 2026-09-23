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Celebridades e TV

Cauã Reymond é escalado para nova temporada de ‘Tudo É Justo’, série com Kim Kardashian e atrizes que já foram indicadas ao Oscar

RF
Redação Flipar
  • O próprio ator revelou a novidade em um vídeo publicado nas redes sociais:
    O próprio ator revelou a novidade em um vídeo publicado nas redes sociais: "Oi, pessoal. Estou muito feliz em confirmar que estou no elenco da segunda temporada de Tudo é Justo, do Disney+. É um projeto incrível e eu estou muito animado com o que vem por aí. Nos vemos em breve." Foto: Reprodução/Instagram
  • Unidas por ambição e experiência, elas assumem casos envolvendo clientes ricos e separações cercadas por disputas, segredos e interesses pessoais. Fora dos tribunais, porém, a relação entre as integrantes da equipe também passa por conflitos, desconfianças e mudanças de alianças.
    Unidas por ambição e experiência, elas assumem casos envolvendo clientes ricos e separações cercadas por disputas, segredos e interesses pessoais. Fora dos tribunais, porém, a relação entre as integrantes da equipe também passa por conflitos, desconfianças e mudanças de alianças. Foto: Divulgação/Disney
  • O Hulu confirmou a 2ª temporada de
    O Hulu confirmou a 2ª temporada de "Tudo É Justo" em novembro de 2025, mas ainda não revelou quando os novos capítulos chegarão ao público. No Brasil, a série está disponível pelo Disney+. Ainda não foram divulgados detalhes sobre o personagem de Reymond, a história dos novos episódios ou a previsão de lançamento. Foto: Reproduc?a?o/@cauareymond
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