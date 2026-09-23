Cauã Reymond é escalado para nova temporada de ‘Tudo É Justo’, série com Kim Kardashian e atrizes que já foram indicadas ao Oscar

O próprio ator revelou a novidade em um vídeo publicado nas redes sociais: "Oi, pessoal. Estou muito feliz em confirmar que estou no elenco da segunda temporada de Tudo é Justo, do Disney+. É um projeto incrível e eu estou muito animado com o que vem por aí. Nos vemos em breve." Foto: Reprodução/Instagram