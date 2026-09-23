Celebridades e TV
Cacau Protásio volta aos palcos após ser hospitalizada no Rio
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Segundo a própria atriz, em um vídeo publicado nas redes sociais, os sintomas já duravam cerca de uma semana. Ela teve febre e um quadro intenso de diarreia, causados por uma virose. Cacau Protásio recebeu alta no domingo, 20 de setembro, e voltou para casa. Em outra publicação, agradeceu aos fãs pelas mensagens de apoio durante o período em que esteve internada. Foto: Reprodução / Instagram
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“No domingo (20), Cacau já estava de volta ao palco para a segunda apresentação do fim de semana de ‘Durval e Valcylange’. Ela se apresentou normalmente, com muita energia, diante de mais uma sessão com casa cheia. Cacau segue bem e cumprindo normalmente sua agenda profissional. No próximo final de semana, encerra a temporada de ‘Durval e Valcylange’ e, na sequência, inicia a divulgação de ‘Os Farofeiros 3’, filme no qual é protagonista”, informou a equipe da atriz. Foto: Reprodução / Instagram
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Recentemente, Cacau também chamou a atenção ao iniciar uma campanha para participar da sequência de "Avenida Brasil". A nova fase da trama, escrita por João Emanuel Carneiro, tem estreia prevista para janeiro de 2027. Até o momento, porém, o nome da atriz não aparece entre os artistas confirmados para a produção. Foto: Reprodução / Instagram
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Na novela "Avenida Brasil", exibida originalmente em 2012, Cacau Protásio interpretou Zezé, funcionária da mansão da família Tufão. A personagem conquistou o público e se tornou um dos papéis de destaque da atriz. Embora não esteja no elenco da continuação, Cacau voltará a viver Zezé em uma ação publicitária da Globo em parceria com o banco digital Nubank, voltada às redes sociais. Foto: Divulgação / TV Globo
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A informação foi divulgada pela colunista Carla Bittencourt, do Portal LeoDias. Segundo a publicação, a campanha vai recriar uma das cenas mais lembradas de Zezé na novela original. No roteiro, Cacau Protásio voltará a cantar o trecho "Eu quero ver tu me chamar de amendoim", uma das frases marcantes da personagem na trama de 2012. Foto: Divulgação / TV Globo
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Cacau Protásio, cujo nome de batismo é Anna Cláudia Protásio Monteiro, nasceu em 3 de junho de 1975, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Atriz e humorista, iniciou a carreira na televisão na década de 2000. Ao longo dos anos, participou de produções como "Ti Ti Ti", "Joia Rara" e "Trair e Coçar é Só Começar". Foto: Reprodução / Instagram
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A atriz também ficou conhecida por interpretar Terezinha na série humorística "Vai Que Cola" e no filme inspirado na produção. Em 2025, participou ainda do reality musical "The Masked Singer Brasil". Foto: Divulgação TV Globo
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