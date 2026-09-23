Cacau Protásio volta aos palcos após ser hospitalizada no Rio

“No domingo (20), Cacau já estava de volta ao palco para a segunda apresentação do fim de semana de ‘Durval e Valcylange’. Ela se apresentou normalmente, com muita energia, diante de mais uma sessão com casa cheia. Cacau segue bem e cumprindo normalmente sua agenda profissional. No próximo final de semana, encerra a temporada de ‘Durval e Valcylange’ e, na sequência, inicia a divulgação de ‘Os Farofeiros 3’, filme no qual é protagonista”, informou a equipe da atriz. Foto: Reprodução / Instagram