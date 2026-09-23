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Churros: a história e as diferentes formas de saborear esse doce
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A origem exata é incerta. Há histórias que atribuem sua criação a pastores espanhóis e outras que apontam semelhanças com massas fritas da China, mas nenhuma delas comprova uma ligação direta. Foto: Imagem ia
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A massa tradicional pode ser feita com água, farinha e sal. Depois de modelada, ela é frita em óleo quente. Açúcar, canela e recheios entram conforme a receita e o lugar onde o churro é servido. Foto: Imagem gerada por i.a
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O bico em formato de estrela cria as ranhuras características do churro. Elas aumentam a área de contato com o óleo e ajudam a formar a casquinha crocante que contrasta com o interior macio. Foto: Imagem gerada por i.a
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O churro pode aparecer em tiras curtas, bastões compridos ou grandes espirais. O formato depende de como a massa sai da máquina ou do saco de confeitar antes de chegar à fritura. Foto: Imagem gerada por i.a
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Chocolate, creme e doce de leite estão entre as opções usadas em diferentes países. No México, também há churros recheados com cajeta, um doce feito tradicionalmente com leite de cabra. Foto: Imagem gerada por i.a
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O churro pode ser servido sem recheio, coberto apenas por açúcar. Em versões populares nas Américas, a canela se junta à cobertura e acrescenta aroma à massa recém-frita. Foto: Imagem gerada por i.a
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Servido logo após a fritura, o churro preserva melhor o contraste entre a casquinha crocante e o centro macio. É essa textura, além da variedade de acompanhamentos, que ajuda a explicar sua popularidade. Foto: Imagem gerada por i.a
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