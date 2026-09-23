Filmes e Séries
Gary Oldman revela como Alan Rickman tratava fãs de “Harry Potter” nos sets
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De acordo com Gary Oldman, Alan Rickman levava crianças todos os dias, de escolas e hospitais, além de amigos e seus filhos, para almoços e outras atividades. Rickman também fazia questão de apresentar os visitantes aos integrantes do elenco e mostrar os sets onde os filmes eram produzidos. Foto: Divulgação
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Oldman também destacou o entusiasmo de Rickman com a oportunidade de participar de uma franquia amada por milhões de crianças. Segundo ele, o ator achava extraordinário poder entrar naquele universo todos os dias e por isso era completamente dedicado ao trabalho. Foto: Divulgação
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Alan Rickman interpretou o Professor Snape nos oito filmes da franquia e se tornou um dos nomes mais conhecidos do universo criado por J.K. Rowling. O ator britânico também ficou conhecido por trabalhos como Hans Gruber em “Duro de Matar” e o xerife de Nottingham em “Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões”. Rickman morreu em 14 de janeiro de 2016, aos 69 anos, vítima de câncer. Foto: Divulgação
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Gary Oldman entrou para a franquia em “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”, de 2004, como Sirius Black, também conhecido como Almofadinhas, um dos melhores amigos de Tiago Potter e padrinho de Harry Potter. Oldman também é conhecido por interpretar Gordon na trilogia de “Batman”, dirigida por Christopher Nolan, e Winston Churchill em “O Destino de uma Nação”, papel pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Ator. Foto: Wikimeida Commons / Gage Skidmore
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Oldman também comentou sobre a nova adaptação de “Harry Potter”. O ator destacou que a série terá mais tempo para desenvolver as histórias dos livros. Inclusive, em outras entrevistas, o ator já havia dito que Sirius Black teve pouco tempo de tela nos filmes e que uma produção televisiva poderia explorar melhor personagens e acontecimentos. Foto: Divulgação
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A nova série da HBO estreia em 25 de dezembro de 2026 e será uma nova adaptação dos livros de J.K. Rowling. A primeira temporada terá oito episódios e será baseada em “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, com Dominic McLaughlin no papel de Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley. Paapa Essiedu interpretará Severus Snape. Foto: Série Harry Potter
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A segunda temporada da nova adaptação de “Harry Potter” já está em produção pela HBO e adaptará o livro “Harry Potter e a Câmara Secreta”. Novos nomes foram confirmados na série, como Kit Harington no papel do professor Gilderoy Lockhart, Lenny Rush como o elfo doméstico Dobby e Billy Barratt como Tom Riddle. Rafe Spall, Molly Hewitt-Richards e Jasper Ambrose também estão confirmados no elenco como Arthur Weasley, Murta que Geme e Colin Creevey, respectivamente. Foto: Reprodução Youtube
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