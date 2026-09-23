Gary Oldman revela como Alan Rickman tratava fãs de “Harry Potter” nos sets

Gary Oldman entrou para a franquia em “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”, de 2004, como Sirius Black, também conhecido como Almofadinhas, um dos melhores amigos de Tiago Potter e padrinho de Harry Potter. Oldman também é conhecido por interpretar Gordon na trilogia de “Batman”, dirigida por Christopher Nolan, e Winston Churchill em “O Destino de uma Nação”, papel pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Ator. Foto: Wikimeida Commons / Gage Skidmore