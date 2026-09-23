Vaticano prepara inscrição inédita de filme na disputa pelo Oscar

A entrada no Oscar é simbólica para o Vaticano na história da premiação do cinema, mas não caracteriza uma representação oficial do Estado, já que a categoria de curta documental não exige indicação formal de governos ou comitês nacionais. Paolo Ruffini, chefe do Dicastério para a Comunicação do Vaticano, defendeu a participação da obra. "A história de Giacomo merece ser conhecida por todos, e por isso estamos felizes com a oportunidade de incluir 'Green Lava' no processo de inscrição ao Oscar", Foto: Reprodução