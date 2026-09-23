Rick e Renner: relembre duplas brasileiras que chegaram ao fim após tragédias

Lucas e Matheus: a dupla sertaneja dos irmãos de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, perdeu os dois integrantes em um intervalo de cinco anos. Matheus, nome artístico de Edilson da Silva Rodrigues, faleceu em 22 de dezembro de 2020, aos 57 anos, vítima de complicações da Covid-19. Lucas continuou a carreira ao lado do sobrinho, Matheus Jr., até morrer em 15 de agosto de 2026, vítima de um infarto em Portugal. A parceria original fez sucesso com a música "Paciência" e acumulou mais de Foto: Divulgação