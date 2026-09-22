Da invenção ao fascínio de Tom Hanks: a trajetória histórica da máquina de escrever

A paixão de Tom Hanks – O ator mantém uma coleção de centenas de máquinas de escrever e costuma compartilhar essa paixão com o público. Em março de 2025, levou uma máquina Hermes a um jogo do Los Angeles Dodgers para organizar suas anotações e publicou a cena em seu perfil no Instagram. Foto: Reprodução Instagram Tom Hanks