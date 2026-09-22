Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Farinha panko: o segredo por trás dos empanados crocantes

RF
Redação Flipar
  • A panko é uma farinha de pão ao estilo japonês. Seus flocos são maiores e mais soltos que os da farinha de rosca fina, característica que ajuda a criar uma cobertura leve e crocante
    A panko é uma farinha de pão ao estilo japonês. Seus flocos são maiores e mais soltos que os da farinha de rosca fina, característica que ajuda a criar uma cobertura leve e crocante Foto:
  • Ela aparece em pratos como o tonkatsu, costeleta de porco empanada e frita, e o ebi fry, feito com camarão. Em ambos, a crosta é parte marcante da textura.
    Ela aparece em pratos como o tonkatsu, costeleta de porco empanada e frita, e o ebi fry, feito com camarão. Em ambos, a crosta é parte marcante da textura. Foto:
  • Panko e farinha de rosca – A diferença mais fácil de perceber está na aparência: a farinha de rosca tradicional costuma ser fina, enquanto a panko tem flocos maiores. Depois de frita, a panko tende a formar uma casquinha mais aerada.
    Panko e farinha de rosca – A diferença mais fácil de perceber está na aparência: a farinha de rosca tradicional costuma ser fina, enquanto a panko tem flocos maiores. Depois de frita, a panko tende a formar uma casquinha mais aerada. Foto:
  • Como empanar – Uma sequência comum é passar o alimento na farinha de trigo, depois no ovo batido e, por último, na panko. Pressionar os flocos suavemente ajuda a cobrir toda a superfície.
    Como empanar – Uma sequência comum é passar o alimento na farinha de trigo, depois no ovo batido e, por último, na panko. Pressionar os flocos suavemente ajuda a cobrir toda a superfície. Foto:
  • Além do bife – Frango, peixe, camarão e croquetes também podem receber a cobertura de panko. Os flocos dão destaque à parte externa sem exigir mudanças na receita do recheio ou da carne
    Além do bife – Frango, peixe, camarão e croquetes também podem receber a cobertura de panko. Os flocos dão destaque à parte externa sem exigir mudanças na receita do recheio ou da carne Foto:
  • Crocância sem fritura – A panko também pode ser dourada na frigideira e usada sobre preparações assadas. Assim, acrescenta uma camada crocante a pratos que não passam pela fritura por imersão.
    Crocância sem fritura – A panko também pode ser dourada na frigideira e usada sobre preparações assadas. Assim, acrescenta uma camada crocante a pratos que não passam pela fritura por imersão. Foto:
  • Fresca ou seca – Existem versões de panko com diferentes níveis de umidade. A fresca pode produzir uma crosta distinta da versão seca; por isso, vale observar qual tipo a receita pede
    Fresca ou seca – Existem versões de panko com diferentes níveis de umidade. A fresca pode produzir uma crosta distinta da versão seca; por isso, vale observar qual tipo a receita pede Foto:
  • Atenção ao óleo – A panko ajuda a obter uma textura crocante, mas não torna o empanado livre de gordura. Para preservar a casquinha depois da fritura, escorrer as peças em uma grade pode ajudar a dissipar o vapor.
    Atenção ao óleo – A panko ajuda a obter uma textura crocante, mas não torna o empanado livre de gordura. Para preservar a casquinha depois da fritura, escorrer as peças em uma grade pode ajudar a dissipar o vapor. Foto:
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay