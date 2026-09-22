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Basalto: da lava vulcânica aos objetos que fazem parte do cotidiano

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Redação Flipar
  • Calçadas e paralelepípedos – A resistência ao desgaste tornou o basalto uma matéria-prima tradicional para pavimentar ruas, praças e calçadas. A rocha pode ser cortada em blocos regulares ou triturada para ser empregada na construção de estradas.
    Calçadas e paralelepípedos – A resistência ao desgaste tornou o basalto uma matéria-prima tradicional para pavimentar ruas, praças e calçadas. A rocha pode ser cortada em blocos regulares ou triturada para ser empregada na construção de estradas. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Pisos e revestimentos – Depois de serrado e polido, o basalto pode revestir fachadas, paredes, escadas, piscinas e pisos internos ou externos. Sua coloração sóbria combina especialmente com projetos arquitetônicos contemporâneos.
    Pisos e revestimentos – Depois de serrado e polido, o basalto pode revestir fachadas, paredes, escadas, piscinas e pisos internos ou externos. Sua coloração sóbria combina especialmente com projetos arquitetônicos contemporâneos. Foto:
  • Bancadas, pias e mesas – Blocos e chapas de basalto também são transformados em bancadas, lavatórios, tampos de mesa e outros elementos decorativos. Dependendo das características da pedra, a superfície pode receber impermeabilização.
    Bancadas, pias e mesas – Blocos e chapas de basalto também são transformados em bancadas, lavatórios, tampos de mesa e outros elementos decorativos. Dependendo das características da pedra, a superfície pode receber impermeabilização. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Pilões e pedras de moer – Diferentes povos utilizaram o basalto para produzir pilões, almofarizes e superfícies destinadas a triturar grãos e temperos. A dureza e o peso da rocha ajudam essas peças a suportar o atrito provocado pelo uso constante.
    Pilões e pedras de moer – Diferentes povos utilizaram o basalto para produzir pilões, almofarizes e superfícies destinadas a triturar grãos e temperos. A dureza e o peso da rocha ajudam essas peças a suportar o atrito provocado pelo uso constante. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Chapas para preparar alimentos – O basalto pode aparecer em pedras e chapas próprias para assar ou servir alimentos quentes. É importante que a peça tenha sido fabricada especificamente para uso culinário e seja capaz de suportar mudanças de temperatura.
    Chapas para preparar alimentos – O basalto pode aparecer em pedras e chapas próprias para assar ou servir alimentos quentes. É importante que a peça tenha sido fabricada especificamente para uso culinário e seja capaz de suportar mudanças de temperatura. Foto: Imagem gerada por i.a e
  • Esculturas e peças decorativas – Artistas e artesãos transformam o basalto em esculturas, vasos, fontes, luminárias e adornos para jardins. Como é mais duro que a pedra-sabão, o material exige ferramentas adequadas para o corte e o acabamento.
    Esculturas e peças decorativas – Artistas e artesãos transformam o basalto em esculturas, vasos, fontes, luminárias e adornos para jardins. Como é mais duro que a pedra-sabão, o material exige ferramentas adequadas para o corte e o acabamento. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Fibras produzidas com basalto – A rocha pode ser fundida em altas temperaturas e convertida em filamentos muito finos. Essas fibras entram na fabricação de tecidos técnicos, isolantes e materiais utilizados na construção, nos transportes e em outras atividades industriais.
    Fibras produzidas com basalto – A rocha pode ser fundida em altas temperaturas e convertida em filamentos muito finos. Essas fibras entram na fabricação de tecidos técnicos, isolantes e materiais utilizados na construção, nos transportes e em outras atividades industriais. Foto: Imagem gerada por i.a
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