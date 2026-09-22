Andrew Garfield será Sam Altman, um dos criadores do ChatGPT, em novo filme

O projeto foi desenvolvido originalmente pela Amazon MGM Studios, que deixou a produção em junho de 2026, pouco depois de firmar uma parceria bilionária com a própria OpenAI. Depois de ser recusado por outras distribuidoras, o filme foi adquirido pela Neon e tem estreia prevista nos cinemas dos Estados Unidos para 25 de dezembro, ainda sem data confirmada para o Brasil. Foto: Divulgação