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Tortas salgadas para todos os gostos: 8 tipos de massa e os recheios que mais combinam
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Torta de liquidificador – A massa macia e prática combina com recheios simples e relativamente secos. Frango desfiado, atum, sardinha, legumes refogados, presunto com queijo e carne moída estão entre as opções que funcionam melhor. Foto: Imagem gerada por i.a
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Empadão – Preparado com uma massa amanteigada e quebradiça, pede recheios cremosos e bem temperados. Frango com requeijão, palmito, camarão, bacalhau ou carne-seca formam combinações clássicas, desde que o molho não seja excessivamente líquido. Foto: imagem gerada por i.a
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Quiche – A base firme recebe um creme feito tradicionalmente com ovos e creme de leite. Queijos, alho-poró, cogumelos, espinafre, cebola, bacon e tomate são boas escolhas, pois equilibram sabor e textura sem sobrecarregar a massa. Foto: imagem gerada por i.a
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Torta de massa folhada – Leve, crocante e formada por várias camadas, a massa folhada fica melhor com recheios que não liberem muita água. Queijos, cogumelos, frango, salmão, espinafre bem escorrido e combinações com ervas são boas alternativas. Foto: Imagem gerada por i.a
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Galette salgada – Rústica e aberta, essa torta francesa apresenta bordas dobradas sobre o recheio. Tomate com queijo, abobrinha, cebola caramelizada, cogumelos, alho-poró e queijos de sabor marcante valorizam sua massa crocante. Foto: Imagem gerada por i.a
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Torta de pão de forma – Servida fria ou levada rapidamente ao forno, é uma opção prática para festas e lanches. Frango cremoso, atum, cenoura, milho, ervilha e pastas temperadas funcionam bem, pois ajudam a manter as camadas úmidas. Foto: Imagem gerada por i.a
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Torta de batata – A massa ou cobertura feita com batatas oferece sabor suave e textura cremosa. Recheios encorpados, como carne moída, carne-seca, frango, linguiça e legumes refogados, criam um contraste agradável e transformam o prato em refeição completa. Foto: Imagem gerada por i.a
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Torta integral – Preparada com farinha integral, aveia ou uma mistura de grãos, apresenta sabor mais marcante e textura densa. Legumes assados, ricota, espinafre, frango, alho-poró e cogumelos combinam especialmente bem com essa proposta. Foto: Imagem gerada por i.a