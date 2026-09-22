Carolina Herrera, aos 87 anos, impressiona ao andar de salto alto em Nova York

A estilista ingressou profissionalmente no setor da moda aos 40 anos, quando criou seus primeiros vestidos a convite de uma editora de um veículo de moda dos Estados Unidos. Em 1980, Carolina Herrera se mudou para Nova York, cidade onde reside desde então. No ano seguinte, em abril de 1981, ela lançou sua primeira coleção prêt-à-porter e fundou a grife que leva seu nome, ao lado do marido, Reinaldo Herrera. Foto: Reprodução Youtube