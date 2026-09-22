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Carolina Herrera, aos 87 anos, impressiona ao andar de salto alto em Nova York
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Para a ocasião, Carolina escolheu um look clássico, composto por camisa branca de mangas três quartos, calça preta de modelagem wide leg e uma faixa verde presa à cintura em um grande laço lateral. Ela completou a produção com sapatos de salto alto e brincos grandes. Foto: Reprodução X
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A forma como a estilista caminhou pelo evento acabou viralizando nas redes sociais. Internautas destacaram sua postura e mobilidade aos 87 anos, relacionando a disposição à prática de exercícios físicos. “Malhar e fazer pilates a vida toda pra ser assim!”, escreveu uma internauta ao compartilhar um vídeo de Carolina. Foto: Reprodução Youtube
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A estilista já contou que mantém uma rotina de atividades físicas, que inclui caminhadas e pilates. Durante o desfile, Carolina também foi destaque pela própria coleção, que resgata elementos da história da grife e apresenta referências ao trabalho desenvolvido por ela ao longo de décadas. Foto: Reprodução Youtube
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Carolina Herrera, cujo nome de batismo é María Carolina Josefina Pacanins Niño, nasceu em Caracas, na Venezuela, no dia 8 de janeiro de 1939. Ela cresceu em uma família ligada à alta sociedade venezuelana e teve contato com o universo da moda ainda na infância, por meio da avó, que a levava a desfiles. Foto: Reprodução Youtube
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A estilista ingressou profissionalmente no setor da moda aos 40 anos, quando criou seus primeiros vestidos a convite de uma editora de um veículo de moda dos Estados Unidos. Em 1980, Carolina Herrera se mudou para Nova York, cidade onde reside desde então. No ano seguinte, em abril de 1981, ela lançou sua primeira coleção prêt-à-porter e fundou a grife que leva seu nome, ao lado do marido, Reinaldo Herrera. Foto: Reprodução Youtube
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A marca logo conquistou clientes muito importantes, como a ex-primeira-dama americana Jacqueline Kennedy Onassis. Em 1988, Carolina Herrera expandiu os negócios da marca para o setor de fragrâncias. Ao longo das décadas seguintes, a grife ampliou sua atuação para roupas e acessórios femininos e masculinos, além de itens voltados a noivas. Foto: Reprodução Youtube
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A estilista também ficou conhecida por vestir outras primeiras-damas dos Estados Unidos, incluindo Laura Bush, Michelle Obama e Melania Trump. Em 2018, Carolina Herrera deixou o cargo de diretora criativa da empresa que fundou, papel que foi assumido pelo estilista americano Wes Gordon. Apesar da mudança, ela continua como embaixadora da marca. Foto: Reprodução Youtube
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