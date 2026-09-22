Sophia Loren faz 92 anos; em livro, atriz refletiu: ‘Envelhecer pode ser agradável’

A atriz também registrou nas memórias uma reflexão sobre a passagem do tempo que ganhou destaque ao longo dos anos: "Envelhecer pode ser agradável e até divertido, se você souber usar o tempo, se está satisfeito com o que conseguiu e se continua sonhando". O livro “Ontem, hoje e amanhã - a minha vida” reúne lembranças de diferentes momentos de sua existência e foi lançado em 2014. A obra apresenta uma Sophia que revisita tanto os períodos de dificuldades quanto a transformação em estrela interna Foto: Divulgação/MSC Rights