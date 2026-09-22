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Celebridades e TV

Sophia Loren faz 92 anos; em livro, atriz refletiu: ‘Envelhecer pode ser agradável’

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Redação Flipar
  • A aproximação com o mundo artístico aconteceu ainda na adolescência, quando Sophia participou de concursos de beleza e começou a conquistar pequenos trabalhos no cinema italiano. Foi nesse período que adotou o nome artístico pelo qual se tornaria conhecida mundialmente. O produtor Carlo Ponti teve papel decisivo na consolidação de sua carreira, tornando-se também seu companheiro e, posteriormente, marido. A partir dos anos 1950, a atriz passou a receber papéis de maior destaque e rapidamente dei
    A aproximação com o mundo artístico aconteceu ainda na adolescência, quando Sophia participou de concursos de beleza e começou a conquistar pequenos trabalhos no cinema italiano. Foi nesse período que adotou o nome artístico pelo qual se tornaria conhecida mundialmente. O produtor Carlo Ponti teve papel decisivo na consolidação de sua carreira, tornando-se também seu companheiro e, posteriormente, marido. A partir dos anos 1950, a atriz passou a receber papéis de maior destaque e rapidamente dei Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
  • A projeção internacional veio com produções que a colocaram ao lado de alguns dos principais astros de Hollywood. Sophia trabalhou com nomes como Cary Grant (foto), Frank Sinatra, Gregory Peck, Marlon Brando e Paul Newman, alternando filmes produzidos nos Estados Unidos e na Europa. A beleza tornou-se parte marcante de sua imagem pública, mas a atriz também buscou personagens dramáticos capazes de evidenciar seu alcance como intérprete. Essa combinação ajudou a transformar uma jovem estrela ital
    A projeção internacional veio com produções que a colocaram ao lado de alguns dos principais astros de Hollywood. Sophia trabalhou com nomes como Cary Grant (foto), Frank Sinatra, Gregory Peck, Marlon Brando e Paul Newman, alternando filmes produzidos nos Estados Unidos e na Europa. A beleza tornou-se parte marcante de sua imagem pública, mas a atriz também buscou personagens dramáticos capazes de evidenciar seu alcance como intérprete. Essa combinação ajudou a transformar uma jovem estrela ital Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
  • O ponto mais importante dessa primeira fase ocorreu com “Duas Mulheres”, dirigido por Vittorio De Sica e lançado em 1960. Pela interpretação de Cesira, uma mãe que tenta proteger a filha em meio aos horrores da guerra, Sophia recebeu o Oscar de Melhor Atriz em 1961. Ela se tornou a primeira intérprete a conquistar a estatueta nessa categoria por uma atuação em língua não inglesa, feito que permanece como um dos marcos de sua carreira. O reconhecimento também consolidou sua posição entre as princ
    O ponto mais importante dessa primeira fase ocorreu com “Duas Mulheres”, dirigido por Vittorio De Sica e lançado em 1960. Pela interpretação de Cesira, uma mãe que tenta proteger a filha em meio aos horrores da guerra, Sophia recebeu o Oscar de Melhor Atriz em 1961. Ela se tornou a primeira intérprete a conquistar a estatueta nessa categoria por uma atuação em língua não inglesa, feito que permanece como um dos marcos de sua carreira. O reconhecimento também consolidou sua posição entre as princ Foto: Divulgação
  • Nos anos seguintes, Sophia ampliou a variedade de seus trabalhos e participou de filmes que se tornaram referências do cinema italiano. Entre eles estão “Ontem, Hoje e Amanhã”, “Matrimônio à Italiana” e “Os Girassóis da Rússia”, além de novas colaborações com Marcello Mastroianni. A parceria dos dois produziu alguns dos encontros mais lembrados do cinema italiano, combinando comédia, drama e crítica de costumes. Ao longo da carreira, Loren também acumulou seis prêmios David di Donatello de Melho
    Nos anos seguintes, Sophia ampliou a variedade de seus trabalhos e participou de filmes que se tornaram referências do cinema italiano. Entre eles estão “Ontem, Hoje e Amanhã”, “Matrimônio à Italiana” e “Os Girassóis da Rússia”, além de novas colaborações com Marcello Mastroianni. A parceria dos dois produziu alguns dos encontros mais lembrados do cinema italiano, combinando comédia, drama e crítica de costumes. Ao longo da carreira, Loren também acumulou seis prêmios David di Donatello de Melho Foto: Divulgação
  • A vida pessoal também ocupou espaço importante na trajetória da atriz, especialmente a relação com Carlo Ponti e a maternidade. Depois de enfrentar dificuldades para ter filhos, Sophia tornou-se mãe de Carlo Jr. e Edoardo, que posteriormente seguiram caminhos ligados às artes. Com o passar dos anos, ela reduziu a frequência de trabalhos no cinema e passou a dedicar mais tempo à família. Sua autobiografia, publicada em 2014, recupera episódios da infância, da carreira, dos relacionamentos e da ex
    A vida pessoal também ocupou espaço importante na trajetória da atriz, especialmente a relação com Carlo Ponti e a maternidade. Depois de enfrentar dificuldades para ter filhos, Sophia tornou-se mãe de Carlo Jr. e Edoardo, que posteriormente seguiram caminhos ligados às artes. Com o passar dos anos, ela reduziu a frequência de trabalhos no cinema e passou a dedicar mais tempo à família. Sua autobiografia, publicada em 2014, recupera episódios da infância, da carreira, dos relacionamentos e da ex Foto: Divulgação
  • A atriz também registrou nas memórias uma reflexão sobre a passagem do tempo que ganhou destaque ao longo dos anos:
    A atriz também registrou nas memórias uma reflexão sobre a passagem do tempo que ganhou destaque ao longo dos anos: "Envelhecer pode ser agradável e até divertido, se você souber usar o tempo, se está satisfeito com o que conseguiu e se continua sonhando". O livro “Ontem, hoje e amanhã - a minha vida” reúne lembranças de diferentes momentos de sua existência e foi lançado em 2014. A obra apresenta uma Sophia que revisita tanto os períodos de dificuldades quanto a transformação em estrela interna Foto: Divulgação/MSC Rights
  • Mesmo com uma presença cada vez mais seletiva nas telas, Sophia Loren voltou ao cinema em 2020, aos 86 anos, no filme “Rosa e Momo”, dirigido por seu filho Edoardo Ponti. Na produção, interpretou Madame Rosa, uma sobrevivente do Holocausto que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade. O trabalho marcou seu retorno ao protagonismo cinematográfico depois de um longo intervalo e reafirmou a importância de sua presença na história do cinema.
    Mesmo com uma presença cada vez mais seletiva nas telas, Sophia Loren voltou ao cinema em 2020, aos 86 anos, no filme “Rosa e Momo”, dirigido por seu filho Edoardo Ponti. Na produção, interpretou Madame Rosa, uma sobrevivente do Holocausto que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade. O trabalho marcou seu retorno ao protagonismo cinematográfico depois de um longo intervalo e reafirmou a importância de sua presença na história do cinema. Foto: Divulgação
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