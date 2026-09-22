Rafe Spall, filho do ator que deu vida a Pedro Pettigrew nos filmes, será Arthur Weasley na nova série de “Harry Potter”

Arthur Weasley é o patriarca da família Weasley na saga de Harry Potter, escrita por J.K. Rowling, e pai de Rony, Gina, Fred, George, Percy, Bill e Charlie. Nos oito filmes da franquia, o personagem foi interpretado pelo ator Mark Williams, que estreou no papel em “Harry Potter e a Câmara Secreta”. Arthur trabalha no Ministério da Magia, no Departamento de Mau Uso dos Artefatos dos Trouxas e é conhecido por seu fascínio por objetos e costumes trouxas. Foto: Divulgação