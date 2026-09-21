Celebridades e TV
Público de 1,6 milhão no Carnaval de São Paulo faz show de Calvin Harris entrar no Guinness World Records
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Calvin Harris é o nome artístico de Adam Richard Wiles, DJ, produtor, cantor e compositor escocês nascido em 17 de janeiro de 1984, na cidade de Dumfries. Ele começou a produzir música eletrônica ainda na adolescência e lançou os primeiros trabalhos na internet antes de conquistar espaço na cena internacional. Foto: Wikimedia Commons/Carlos Delgado
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Entre seus álbuns posteriores estão "Motion", de 2014, "Funk Wav Bounces Vol. 1", de 2017, e "Funk Wav Bounces Vol. 2", de 2022. Em 2025, lançou a coletânea "96 Months", que reúne algumas de suas principais músicas e colaborações ao longo da carreira. Foto: Reprodução/Globoplay