Thiago Lacerda confirma término de relacionamento com Vanessa Lóes após 25 anos de união: ‘Muita dor’

Em 2015, o casal enfrentou uma crise e chegou a ficar um tempo separado, mas retomou a relação. No ano seguinte, o ator afirmou em uma entrevista ao Gshow que as especulações eram um "absurdo completo". Novos rumores de separação surgiram em 2022, sem confirmação oficial naquele momento. Foto: Reprodução/Instagram