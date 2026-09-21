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Celebridades e TV

Thiago Lacerda confirma término de relacionamento com Vanessa Lóes após 25 anos de união: ‘Muita dor’

RF
Redação Flipar
  • Em 2015, o casal enfrentou uma crise e chegou a ficar um tempo separado, mas retomou a relação. No ano seguinte, o ator afirmou em uma entrevista ao Gshow que as especulações eram um
    Em 2015, o casal enfrentou uma crise e chegou a ficar um tempo separado, mas retomou a relação. No ano seguinte, o ator afirmou em uma entrevista ao Gshow que as especulações eram um "absurdo completo". Novos rumores de separação surgiram em 2022, sem confirmação oficial naquele momento. Foto: Reprodução/Instagram
  • Nos últimos anos, Vanessa também passou a se dedicar a projetos pessoais e negócios da família, enquanto Thiago continuou sua carreira artística e atualmente integra o elenco da novela
    Nos últimos anos, Vanessa também passou a se dedicar a projetos pessoais e negócios da família, enquanto Thiago continuou sua carreira artística e atualmente integra o elenco da novela "Por Você", da Globo, na qual interpreta o personagem Gabriel Jordão. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Já Vanessa passou a se dedicar à administração de negócios, incluindo uma fazenda na região serrana do Rio voltada ao cultivo de lúpulo e a produção de cerveja artesanal. Seu último trabalho fixo na TV foi em 2014, quando viveu a Dra. Suzana na série
    Já Vanessa passou a se dedicar à administração de negócios, incluindo uma fazenda na região serrana do Rio voltada ao cultivo de lúpulo e a produção de cerveja artesanal. Seu último trabalho fixo na TV foi em 2014, quando viveu a Dra. Suzana na série "Questões de Família", do canal GNT. Foto: Reprodução/Instagram
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