Alimentos sem glúten são essenciais para algumas pessoas; entenda por quê

Já na alergia ao trigo, ocorre uma reação do sistema imunológico a proteínas presentes nesse cereal, que podem incluir o glúten. Há ainda a sensibilidade ao glúten não celíaca, associada a sintomas digestivos e outros desconfortos, mas sem as características da doença celíaca ou de uma alergia alimentar. Foto: Imagem de DEZALB por Pixabay