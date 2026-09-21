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Brasil e Uruguai sem muros: as cidades separadas por uma fronteira invisível
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Duas cidades, dois países – Santana do Livramento e Rivera são classificadas como cidades gêmeas. A fronteira terrestre atravessa ruas, avenidas e espaços públicos, permitindo que brasileiros e uruguaios convivam em uma área urbana praticamente integrada. Foto: Mx. Granger -wikimedia commons
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Fronteira da Paz – A região recebeu o apelido de Fronteira da Paz por causa da histórica convivência entre as duas populações. A integração aparece no comércio, nos eventos culturais, nas relações familiares e na rotina de quem vive dos dois lados. Foto: caetano051068 wikimedia commons
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Praça Internacional – O principal símbolo dessa união é a Praça Internacional, construída exatamente sobre a linha divisória. Compartilhado pelos dois países, o espaço foi inaugurado em 26 de fevereiro de 1943 e ocupa território brasileiro e uruguaio. Foto: Mx. Granger - wikimedia commons
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O obelisco da integração – A Praça Internacional abriga um obelisco com os brasões do Brasil e do Uruguai voltados para os respectivos territórios. O monumento celebra a convivência e a aproximação histórica entre as duas nações. Foto: Muñata (Miguel Chaves) - wikimedia commons
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Idiomas que se misturam – O português e o espanhol convivem diariamente na fronteira, dando origem a formas locais de comunicação popularmente chamadas de portunhol. Palavras, sotaques e expressões dos dois idiomas aparecem naturalmente nas conversas. Foto: Fernando da Rosa (Fedaro) -wikimedia commons
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Uma linha quase invisível – Não existem muros ou cercas dividindo as áreas centrais das cidades. A fronteira é indicada principalmente por marcos de pedra, placas, bandeiras e monumentos, que ajudam o visitante a identificar em qual país está. Foto: CITY MVD - wikimedia commons
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Travessia cotidiana – Moradores cruzam de uma cidade para a outra para trabalhar, estudar, fazer compras ou visitar parentes. Em determinados pontos, atravessar uma rua ou continuar caminhando pela mesma avenida já significa entrar em outro país. Foto: caetano051068 wikimedia commons
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Fronteira aberta, mas internacional – A circulação urbana é aberta, porém a divisão entre os países continua existindo legalmente. Quem pretende seguir viagem pelo Uruguai deve registrar a entrada nos órgãos competentes e cumprir as exigências migratórias. Foto: caetano051068wikimedia commons