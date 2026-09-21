Celebridades e TV
Rodrigo Santoro é abordado por influenciador na rua nos Estados Unidos
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Após encerrar uma ligação pelo celular, Santoro respondeu com bom humor à pergunta sobre qual seria sua profissão: “Eu finjo ser pessoas que não sou”. Questionado sobre sua filmografia, Santoro citou as produções "300", "Westworld", "Simplesmente Amor", "Abril Despedaçado" e "Carandiru". Foto: Reprodução / Instagram
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Ele também relembrou os desafios de se mudar para Hollywood no início dos anos 2000, período em que a internet e as redes sociais ainda não eram como são hoje, além de ter que lidar com os estereótipos por ser latino no mercado norte-americano. Ao final, deixou um conselho para aspirantes a atores: a carreira só deve ser seguida por quem realmente a ama. Foto: Wikimedia Commons / Elena Ternovaja
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Rodrigo está, inclusive, com a agenda cheia em 2026. Ele fez parte do elenco do filme "Três Horas Para Viver", ao lado de Alan Ritchson e Owen Wilson, que estreia nos cinemas brasileiros no dia 8 de outubro. No longa, o ator interpreta o criminoso Damián Zaldívar, que tenta interceptar o transporte de um órgão destinado a salvar a vida de uma menina de sete anos. Foto: Divulgação
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Santoro também fez parte do elenco da minissérie "Brasil 70: A Saga do Tri", da Netflix, como o técnico João Saldanha. A produção está disponível desde 29 de maio de 2026 na plataforma. O ator também está no longa "Corrida dos Bichos", disponível no Prime Video desde 7 de agosto de 2026. Foto: Divulgação
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Rodrigo Junqueira Reis Santoro nasceu em 22 de agosto de 1975, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele iniciou o curso de Jornalismo na PUC-Rio, mas interrompeu os estudos ao entrar para a Oficina de Atores da Globo, em 1993. A partir daí, participou de novelas como "Olho no Olho", "Pátria Minha", "Explode Coração", "O Amor Está no Ar", "Suave Veneno" e "Mulheres Apaixonadas". Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
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No cinema, sua ascensão ocorreu no início dos anos 2000. Pelo papel de Neto em "Bicho de Sete Cabeças", conquistou o prêmio de melhor ator nos festivais de Brasília e Recife. Em seguida, protagonizou "Abril Despedaçado", de Walter Salles, filme que consolidou seu nome entre os principais talentos da nova geração do cinema brasileiro. Foto: Wikimedia Commons / Renan Katayama
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Depois, ele decidiu construir uma carreira em Hollywood. Um de seus maiores papéis foi o do rei persa Xerxes em "300" e na sequência "300: A Ascensão do Império". Ele também fez parte dos elencos das séries "Lost" e "Westworld", além de ter atuado em filmes como "Focus", "Ben-Hur", em que interpretou Jesus Cristo, e "As Panteras: Detonando", entre outros. Foto:
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