Rodrigo Santoro é abordado por influenciador na rua nos Estados Unidos

Ele também relembrou os desafios de se mudar para Hollywood no início dos anos 2000, período em que a internet e as redes sociais ainda não eram como são hoje, além de ter que lidar com os estereótipos por ser latino no mercado norte-americano. Ao final, deixou um conselho para aspirantes a atores: a carreira só deve ser seguida por quem realmente a ama. Foto: Wikimedia Commons / Elena Ternovaja