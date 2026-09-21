Economia
Represas monumentais: grandes obras de engenharia que transformaram paisagens pelo mundo
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Represa Hoover (Estados Unidos) – Construída no rio Colorado, entre os estados de Nevada e Arizona, tem cerca de 221 metros de altura. Sua barragem utiliza aproximadamente 2,5 milhões de metros cúbicos de concreto. As obras começaram em 1931 e foram concluídas em 1936. Fonte: Bureau of Reclamation? Foto: hartleysane wikimedia commons
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Barragem de Nurek – Localizada no rio Vakhsh, no Tajiquistão, tem 300 metros de altura e é considerada a barragem de aterro mais alta do mundo. Concluída em 1980, forma um extenso reservatório e abriga uma importante usina hidrelétrica. Sua produção é fundamental para o abastecimento de energia do país. Foto: Ibrahim Rustamov wikimedia commons
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Três Gargantas (China) – Localizada no rio Yangtzé, abriga a maior usina hidrelétrica do mundo em capacidade instalada, com 22.500 megawatts. Também ajuda a controlar cheias e facilita a navegação fluvial. Sua construção deslocou mais de 1 milhão de pessoas e provocou importantes alterações ambientais Foto: Le Grand Portage wikimedia commons
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Itaipu (Brasil/Paraguai) – Construída no rio Paraná, é uma das maiores hidrelétricas do mundo, com 14 mil megawatts de capacidade instalada. Fornece energia aos dois países e conta com 20 unidades geradoras. Sua administração compartilhada é um marco da cooperação entre brasileiros e paraguaios Foto: wikimedia commons enioprado
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Guri (Venezuela) – Localizada no rio Caroní, abriga a usina hidrelétrica Simón Bolívar, com cerca de 10.200 megawatts de capacidade instalada. É uma das maiores da América Latina e fundamental para o abastecimento elétrico venezuelano. Sua construção ocorreu em etapas, entre 1963 e 1986 Foto: Davidusb wikimedia commons
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Assuã (Egito) – Construída no rio Nilo, a Barragem Alta de Assuã ajuda a controlar cheias, garantir água para irrigação e gerar eletricidade. Seu reservatório forma o lago Nasser. Para salvar monumentos ameaçados pela inundação, a UNESCO coordenou uma campanha internacional que transferiu templos como os de Abu Simbel. Foto: wikimedia commons/Sharaf al-Din
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Kariba (Zâmbia/Zimbábue) – Construída no rio Zambeze, forma o maior reservatório artificial do mundo em capacidade de armazenamento de água, com cerca de 185 bilhões de metros cúbicos. Suas usinas geram eletricidade para os dois países. O represamento alterou o fluxo do rio e afetou ecossistemas e comunidades ribeirinhas. Foto: Benbbb wikimedia commons
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Grand Coulee (Estados Unidos) – Localizada no rio Columbia, no estado de Washington, abriga a maior hidrelétrica do país em capacidade instalada, com cerca de 6.800 megawatts. Construída entre 1933 e 1942, foi ampliada nas décadas seguintes. Além de gerar energia, fornece água para irrigação agrícola em larga escala Foto: domínio público
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Barragem de Contra – Localizada no cantão suíço do Ticino, impressiona por sua estrutura em arco de 220 metros de altura. Inaugurada em 1965, represa as águas do rio Verzasca e abastece uma usina hidrelétrica. O local também ganhou fama ao aparecer na abertura do filme “007 contra GoldenEye”. Foto: Audrix - wikimedia commons
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Represa de Tarbela (Paquistão), no Rio Indo: É a maior represa de terra e rocha do mundo, com 143 metros de altura e capacidade de 4.888 megawatts. Crucial para irrigação, controle de enchentes e geração de energia, abastece quase 20% da eletricidade do país. A construção causou perda de zonas úmidas, florestas e pastagens. Foto: domínio público
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Represa de La Grande Dixence (Suíça), no Rio Dixence: É a maior represa de gravidade do mundo, com 285 metros de altura. Armazena água de 35 geleiras alpinas e forma o Lac des Dix, um dos maiores lagos acima de 2 mil metros de altitude. Gera 2 mil GWh por ano e encara desafios climáticos com o derretimento acelerado das geleiras. Foto: Jérémy Toma wikimedia commons
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Represa de Inguri (Geórgia), no Rio Inguri: É uma das represas de arco mais altas do mundo, com 271,5 metros de altura e capacidade de 1.300 megawatts. Fornece 40% da eletricidade do país Geórgia. Contudo, enfrenta desafios técnicos e geopolíticos, pois suas instalações se estendem até regiões separatistas. Foto: Paata Vardanashvili wikimedia commons
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Represa de Gordon (Austrália); Localizada no Rio Gordon, na Tasmânia, é a maior represa de arco da ilha, com 140 metros de altura. Forma o Lago Gordon, maior reservatório de água da Austrália, e cobre 15% da demanda elétrica local. Sua construção gerou controvérsias ambientais, especialmente pela inundação do antigo Lago Pedder. Foto: Wayne McLean wikimedia commons
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