Bill Murray completa 76 anos; relembre a trajetória do ator

Em 2003, Murray atingiu um dos pontos mais importantes de sua carreira ao protagonizar “Encontros e Desencontros” com Scarlett Johansson, um filme dirigido por Sofia Coppola. Na produção, interpreta Bob Harris, um ator americano que atravessa uma crise pessoal durante uma temporada de trabalho em Tóquio. O papel lhe garantiu o Globo de Ouro e o BAFTA de melhor ator, além de uma indicação ao Oscar na mesma categoria. Foto: Divulgação