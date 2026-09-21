Lugares mal-assombrados pelo mundo: histórias reais, lendas sombrias e relatos de arrepiar

Mansão da Família Liu – Construída em 1929, em Minxiong, Taiwan, a residência abandonada tornou-se conhecida como “Casa Fantasma de Minxiong”. Segundo a lenda, uma empregada manteve um relacionamento com o proprietário e, após o caso ser descoberto, tirou a própria vida ao se jogar em um poço. Seu espírito teria passado a assombrar a família, mas não há comprovação histórica dessa narrativa Foto: Youtube Canal a Hora do Suspense