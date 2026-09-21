Quem é Beatriz Simões, a brasileira que surpreendeu no “The Voice Alemanha”

A apresentação foi exibida no dia 12 de setembro de 2026, às 20h15, pela ProSieben, durante a segunda rodada de audições às cegas. Beatriz escolheu cantar “If I Were a Boy”, de Beyoncé, uma de suas artistas favoritas. Segundo a brasileira, a escolha da canção também teve relação com a mensagem da letra, que considera atual e relevante. Foto: Reprodução Youtube