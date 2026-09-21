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Quem é Beatriz Simões, a brasileira que surpreendeu no “The Voice Alemanha”
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A apresentação foi exibida no dia 12 de setembro de 2026, às 20h15, pela ProSieben, durante a segunda rodada de audições às cegas. Beatriz escolheu cantar “If I Were a Boy”, de Beyoncé, uma de suas artistas favoritas. Segundo a brasileira, a escolha da canção também teve relação com a mensagem da letra, que considera atual e relevante. Foto: Reprodução Youtube
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A performance da brasileira fez com que os quatro técnicos do programa, Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos e a dupla Michi Beck e Smudo, apertassem o botão e virassem suas cadeiras durante a apresentação, o que garantiu sua permanência na competição e seu avanço para as próximas etapas do reality musical. Foto: Reprodução Youtube
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Logo após o fim da apresentação, os quatro iniciaram uma disputa para convencê-la a escolher seus respectivos times. Ao final, Beatriz decidiu fazer parte da equipe do cantor e compositor alemão Nico Santos. A escolha causou surpresa entre os demais técnicos, principalmente porque Nico havia permanecido em silêncio durante boa parte da disputa pela cantora. Foto: Reprodução / Instagram
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O “The Voice Alemanha” é exibido às sextas-feiras pela SAT.1 e aos sábados pela ProSieben, sempre às 20h15, horário local. A edição de 2026 mantém a estrutura tradicional do programa, que começa com as audições às cegas e segue para as fases eliminatórias. Foto: Reprodução Youtube
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Beatriz Simões é cantora e professora de canto e vive em Stuttgart, na Alemanha, há quase 10 anos. Nascida no Rio de Janeiro, Beatriz cresceu ouvindo música gospel e cantoras pop internacionais e tinha o objetivo de estudar canto. Sua formação artística, porém, tomou um caminho diferente daquele que havia imaginado no início, quando decidiu estudar canto. Foto: Reprodução / Instagram
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Segundo a artista, na época, a cidade onde vivia oferecia apenas formação voltada ao canto clássico, o que a levou a seguir pela área da música erudita. Assim, ela se formou em canto lírico e, ao longo dos anos, construiu uma trajetória como cantora de ópera, com prêmios e experiência de palco no gênero. Foto: Reprodução / Instagram
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A decisão de participar do “The Voice Alemanha” surgiu após a insistência de pessoas próximas. Amigos, alunos de canto e ouvintes de seus shows sugeriram diversas vezes que ela se inscrevesse no programa, até que Beatriz decidiu aceitar o desafio e participar da edição de 2026. Foto: Reprodução Youtube
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