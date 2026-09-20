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Frutas nutritivas que ajudam a recuperar a energia e manter a disposição

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Redação Flipar
  • Banana – Rica em carboidratos, a fruta ajuda a fornecer energia para as atividades diárias e os exercícios físicos. Também contém potássio, mineral importante para o funcionamento dos músculos. Prática e versátil, pode ser consumida antes ou depois dos treinos.
    Banana – Rica em carboidratos, a fruta ajuda a fornecer energia para as atividades diárias e os exercícios físicos. Também contém potássio, mineral importante para o funcionamento dos músculos. Prática e versátil, pode ser consumida antes ou depois dos treinos. Foto:
  • Morango – Fonte de vitamina C, fibras e compostos antioxidantes, contribui para uma alimentação equilibrada. Por conter bastante água, também auxilia na hidratação. Pode ser combinado com iogurte, aveia ou outras frutas em refeições e lanches.
    Morango – Fonte de vitamina C, fibras e compostos antioxidantes, contribui para uma alimentação equilibrada. Por conter bastante água, também auxilia na hidratação. Pode ser combinado com iogurte, aveia ou outras frutas em refeições e lanches. Foto: alipub/Pixabay
  • Kiwi – Fonte de vitamina C, fibras e compostos antioxidantes, ajuda a complementar uma alimentação nutritiva. Seu teor de carboidratos contribui para o fornecimento de energia ao organismo. Pode ser consumido puro ou combinado com iogurte, aveia e outras frutas.
    Kiwi – Fonte de vitamina C, fibras e compostos antioxidantes, ajuda a complementar uma alimentação nutritiva. Seu teor de carboidratos contribui para o fornecimento de energia ao organismo. Pode ser consumido puro ou combinado com iogurte, aveia e outras frutas. Foto: Imagem de NoName_13 por Pixabay
  • Laranja – Rica em vitamina C, água e carboidratos naturais, ajuda na hidratação e no fornecimento de energia. Também oferece fibras, especialmente quando consumida com o bagaço. É uma opção refrescante para lanches e refeições.
    Laranja – Rica em vitamina C, água e carboidratos naturais, ajuda na hidratação e no fornecimento de energia. Também oferece fibras, especialmente quando consumida com o bagaço. É uma opção refrescante para lanches e refeições. Foto: Daniel Dan outsideclick/Pixabay
  • Manga – Fonte de carboidratos naturais, a fruta ajuda a fornecer energia para as atividades do dia a dia. Também contém vitaminas A e C, fibras e compostos antioxidantes. Pode ser consumida pura, em saladas de frutas, vitaminas ou acompanhada de iogurte.
    Manga – Fonte de carboidratos naturais, a fruta ajuda a fornecer energia para as atividades do dia a dia. Também contém vitaminas A e C, fibras e compostos antioxidantes. Pode ser consumida pura, em saladas de frutas, vitaminas ou acompanhada de iogurte. Foto: Pixabay
  • Uva – Rica em carboidratos naturais, ajuda a fornecer energia de forma rápida para as atividades diárias e os exercícios. Também contém água e compostos antioxidantes. Prática, pode ser consumida antes ou depois dos treinos e incluída em diferentes lanches.
    Uva – Rica em carboidratos naturais, ajuda a fornecer energia de forma rápida para as atividades diárias e os exercícios. Também contém água e compostos antioxidantes. Prática, pode ser consumida antes ou depois dos treinos e incluída em diferentes lanches. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Abacate – Fonte de gorduras insaturadas, fibras e minerais como o potássio, ajuda a tornar a alimentação mais nutritiva. Também favorece a saciedade e fornece energia ao organismo. Pode ser consumido puro, em vitaminas, saladas, pastas ou acompanhado de outros alimentos.
    Abacate – Fonte de gorduras insaturadas, fibras e minerais como o potássio, ajuda a tornar a alimentação mais nutritiva. Também favorece a saciedade e fornece energia ao organismo. Pode ser consumido puro, em vitaminas, saladas, pastas ou acompanhado de outros alimentos. Foto: Imagem de Michael Wave por Pixabay
  • Açaí – Fonte de carboidratos, gorduras e compostos antioxidantes, pode ajudar na reposição de energia, especialmente após atividades físicas. O valor nutricional varia conforme os acompanhamentos. Para uma opção mais equilibrada, convém evitar o excesso de xaropes, açúcar e leite condensado.
    Açaí – Fonte de carboidratos, gorduras e compostos antioxidantes, pode ajudar na reposição de energia, especialmente após atividades físicas. O valor nutricional varia conforme os acompanhamentos. Para uma opção mais equilibrada, convém evitar o excesso de xaropes, açúcar e leite condensado. Foto:
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