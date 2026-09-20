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Niquelândia: Lenda da lagoa sem fundo envolve paraíso azul no coração de Goiás
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A transparência e a tonalidade intensa da água criaram uma impressão de profundidade indefinida. Ela tem o apelido de "lagoa sem fundo" . Relatos populares sobre a dificuldade de medir o local ajudaram a alimentar o mistério. Foto: Reprodução do Youtube Canal Nos Mínimos Detalhes
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A profundidade exata da Lagoa Azul ainda não foi determinada por um levantamento técnico conclusivo. Tentativas informais de encontrar o fundo alimentaram a fama de “lagoa sem fundo”. Foto: Reprodução do Google Maps
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O mistério acaba alimentando lendas de que a lagoa seria um "portal para outro mundo" ou até "redemoinhos invisíveis" que engolem objetos e pessoas. Foto: Reprodução do Youtube Canal Nos Mínimos Detalhes
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A Lagoa Azul ocupa uma dolina, depressão formada pela dissolução de rochas calcárias e pelo possível desabamento de uma cavidade subterrânea. A tonalidade azul-esverdeada é atribuída à grande profundidade, à incidência da luz e às características minerais do local. Foto: Reprodução do Youtube Canal Nos Mínimos Detalhes
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A lagoa fica em propriedade privada e é acessada pela GO-237, no sentido do Balneário Bucaína. O trecho final inclui uma trilha de cerca de 100 metros, curta, porém íngreme e escorregadia, que exige cautela. A entrada exige autorização por estar em propriedade privada; banho superficial seria permitido com colete salva-vidas. Foto: Reprodução de Rede Social
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Niquelândia também reúne destinos como o Lago de Serra da Mesa, a Cachoeira de São Bento e Tupiraçaba, povoado anteriormente chamado de Traíras. O local preserva construções e ruínas ligadas ao período colonial de Goiás. Foto: depositphotos.com / alinatroeva
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Localizado no norte de Goiás, a cerca de 300 quilômetros de Goiânia, o município reúne paisagens naturais e vestígios do ciclo do ouro. Tupiraçaba, antiga Traíras, chegou a ser uma das povoações mais prósperas da região colonial. Foto: Reprodução de Vídeo Rede Globo
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Fundada no século XVIII como São José do Tocantins, Niquelândia surgiu durante o ciclo do ouro. No século XX, ganhou destaque com a descoberta de grandes jazidas de níquel, mineral que inspirou o nome adotado em 1943. Foto: Reprodução de Vídeo Rede Globo
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Com cerca de 34 mil habitantes, Niquelândia possui grande potencial para o ecoturismo. Lagos, cachoeiras, cavernas e áreas de vegetação preservada estão entre os atrativos naturais do município. Foto: Reprodução de Vídeo Rede Globo