Niquelândia: Lenda da lagoa sem fundo envolve paraíso azul no coração de Goiás

A lagoa fica em propriedade privada e é acessada pela GO-237, no sentido do Balneário Bucaína. O trecho final inclui uma trilha de cerca de 100 metros, curta, porém íngreme e escorregadia, que exige cautela. A entrada exige autorização por estar em propriedade privada; banho superficial seria permitido com colete salva-vidas. Foto: Reprodução de Rede Social