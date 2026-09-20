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Bolinhos fartos e saborosos: descubra leguminosas que brilham nas receitas
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Grão-de-bico – Uma das leguminosas mais usadas no preparo de bolinhos, oferece boa textura e consistência à massa. É o ingrediente principal do falafel, receita tradicional do Oriente Médio, temperada com ervas e especiarias. Foto: Flickr Savita Tanwar
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Falafel – Simples de preparar e muito apreciado, exige que o grão-de-bico cru fique de molho por cerca de 12 horas. Depois de bem escorrido e seco, ele é processado com cebola, alho, coentro ou salsinha, cominho, coentro em pó, sal, pimenta-do-reino e fermento. Foto:
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Feijão-preto – Muito usado em bolinhos vegetarianos e veganos, apresenta sabor marcante e ajuda a dar consistência à massa. Combina especialmente com temperos como alho, cebola, cominho e pimenta. Foto: Reprodução de Youtube
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Feijão-branco – De sabor suave e textura cremosa, mistura-se facilmente a temperos, ervas e outros ingredientes. Fonte de proteínas e fibras, ajuda a produzir bolinhos nutritivos, saborosos e com boa consistência. Foto: Reprodução de Youtube
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Feijão-fradinho – Ingrediente tradicional do acarajé, forma uma massa consistente, geralmente temperada com cebola e frita no azeite de dendê. Fonte de proteínas, fibras e ferro, também pode ser usado em outros bolinhos salgados. Já o bolinho de feijoada costuma ser preparado com feijão-preto. Foto: Divulgação/Receitas Nestle
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Lentilha – As variedades vermelha e marrom podem ser usadas no preparo de bolinhos bem temperados. Quando combinadas aos ingredientes adequados e douradas no forno, na frigideira ou em fritura, ficam macias por dentro e crocantes por fora. Foto: Reprodução de Youtube -
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Ervilha – Fresca ou seca, pode ser usada no preparo de bolinhos de sabor suave e coloração atraente. Combina bem com ervas como hortelã, salsinha e cebolinha, além de queijos e especiarias. Foto: imagem gerada por i.a
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Fava – Usada em diferentes receitas do Mediterrâneo e do Oriente Médio, é o ingrediente tradicional da ta’ameya. Considerada a versão egípcia do falafel, a preparação leva favas secas, ervas e temperos antes de ser frita. Foto: Reprodução de Youtube
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Soja – Rica em proteínas, pode servir de base para bolinhos nutritivos e com boa consistência. Seu sabor suave permite combinações variadas com legumes, ervas e especiarias, além de diferentes métodos de preparo. Foto: Flickr Rosley Sulek
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Tremoço – Rico em proteínas e fibras, pode ser triturado depois de cozido e devidamente preparado para formar uma massa firme. Seu sabor levemente amargo combina com ervas e especiarias, permitindo a criação de diferentes tipos de bolinho. Foto: Reprodução de Youtube
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