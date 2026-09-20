Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Cravo-da-índia: a especiaria aromática que acumula diferentes utilidades

RF
Redação Flipar
  • O cravo-da-índia vai muito além do uso como tempero. O botão floral seco aparece em bebidas, perfumes, produtos de higiene e até em materiais odontológicos. Conheça algumas das diferentes aplicações dessa especiaria originária das ilhas Molucas, na Indonésia.
    O cravo-da-índia vai muito além do uso como tempero. O botão floral seco aparece em bebidas, perfumes, produtos de higiene e até em materiais odontológicos. Conheça algumas das diferentes aplicações dessa especiaria originária das ilhas Molucas, na Indonésia. Foto: imagem gerada por i.a
  • Tempero de doces e salgados – O cravo aromatiza bolos, biscoitos, compotas, carnes, molhos e pratos à base de arroz. Como seu sabor é bastante concentrado, pequenas quantidades costumam ser suficientes nas receitas
    Tempero de doces e salgados – O cravo aromatiza bolos, biscoitos, compotas, carnes, molhos e pratos à base de arroz. Como seu sabor é bastante concentrado, pequenas quantidades costumam ser suficientes nas receitas Foto: imagem gerada por i.a
  • Bebidas quentes e aromáticas – A especiaria aparece em chás, cafés, quentões, vinhos aquecidos e outras bebidas. Geralmente é combinada com canela, cascas de frutas, gengibre e diferentes especiarias.
    Bebidas quentes e aromáticas – A especiaria aparece em chás, cafés, quentões, vinhos aquecidos e outras bebidas. Geralmente é combinada com canela, cascas de frutas, gengibre e diferentes especiarias. Foto:
  • Conservas e marinadas – O cravo pode ser acrescentado a picles, chutneys, marinadas e frutas em calda. Além do aroma marcante, ele ajuda a construir sabores mais complexos em preparações agridoces.
    Conservas e marinadas – O cravo pode ser acrescentado a picles, chutneys, marinadas e frutas em calda. Além do aroma marcante, ele ajuda a construir sabores mais complexos em preparações agridoces. Foto: imagem gerada por i.a
  • Óleo essencial – Os botões, as folhas e os caules do craveiro podem fornecer óleos essenciais, embora apresentem composições diferentes. Esses produtos são usados por indústrias de aromas, cosméticos e higiene.
    Óleo essencial – Os botões, as folhas e os caules do craveiro podem fornecer óleos essenciais, embora apresentem composições diferentes. Esses produtos são usados por indústrias de aromas, cosméticos e higiene. Foto: Imagem de anandasandra por Pixabay
  • Perfumaria – O aroma quente e picante do cravo aparece em perfumes de perfil amadeirado, especiado ou oriental. Ele costuma ser combinado com notas de canela, baunilha, âmbar e diferentes tipos de madeira.
    Perfumaria – O aroma quente e picante do cravo aparece em perfumes de perfil amadeirado, especiado ou oriental. Ele costuma ser combinado com notas de canela, baunilha, âmbar e diferentes tipos de madeira. Foto: imagem gerada por i.a
  • Sabonetes e cosméticos – Compostos aromáticos do cravo podem entrar na formulação de sabonetes, cremes e produtos para higiene bucal. Como o óleo essencial é concentrado, seu uso exige diluição e controle adequado da quantidade.
    Sabonetes e cosméticos – Compostos aromáticos do cravo podem entrar na formulação de sabonetes, cremes e produtos para higiene bucal. Como o óleo essencial é concentrado, seu uso exige diluição e controle adequado da quantidade. Foto: imagem gerada por i.a
  • Aplicações odontológicas – O eugenol, principal componente aromático do óleo de cravo, é empregado em materiais odontológicos, muitas vezes associado ao óxido de zinco. Isso não significa que o óleo puro deva ser aplicado diretamente nos dentes ou na gengiva.
    Aplicações odontológicas – O eugenol, principal componente aromático do óleo de cravo, é empregado em materiais odontológicos, muitas vezes associado ao óxido de zinco. Isso não significa que o óleo puro deva ser aplicado diretamente nos dentes ou na gengiva. Foto:
  • Pomanders perfumados – Cravos espetados em laranjas formam os chamados pomanders, enfeites aromáticos tradicionais em alguns países. Além de perfumar o ambiente, eles são utilizados como decoração, especialmente nas festas de fim de ano
    Pomanders perfumados – Cravos espetados em laranjas formam os chamados pomanders, enfeites aromáticos tradicionais em alguns países. Além de perfumar o ambiente, eles são utilizados como decoração, especialmente nas festas de fim de ano Foto: imagem gerada por i.a
  • Aromatização de ambientes – O cravo aparece em sachês, misturas de especiarias secas, velas e produtos aromáticos. Seu perfume forte combina especialmente com cascas de frutas cítricas, canela e anis-estrelado.
    Aromatização de ambientes – O cravo aparece em sachês, misturas de especiarias secas, velas e produtos aromáticos. Seu perfume forte combina especialmente com cascas de frutas cítricas, canela e anis-estrelado. Foto: imagem gerada por i.a
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay