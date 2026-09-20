Estilo de Vida
Cravo-da-índia: a especiaria aromática que acumula diferentes utilidades
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O cravo-da-índia vai muito além do uso como tempero. O botão floral seco aparece em bebidas, perfumes, produtos de higiene e até em materiais odontológicos. Conheça algumas das diferentes aplicações dessa especiaria originária das ilhas Molucas, na Indonésia. Foto: imagem gerada por i.a
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Tempero de doces e salgados – O cravo aromatiza bolos, biscoitos, compotas, carnes, molhos e pratos à base de arroz. Como seu sabor é bastante concentrado, pequenas quantidades costumam ser suficientes nas receitas Foto: imagem gerada por i.a
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Bebidas quentes e aromáticas – A especiaria aparece em chás, cafés, quentões, vinhos aquecidos e outras bebidas. Geralmente é combinada com canela, cascas de frutas, gengibre e diferentes especiarias. Foto:
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Conservas e marinadas – O cravo pode ser acrescentado a picles, chutneys, marinadas e frutas em calda. Além do aroma marcante, ele ajuda a construir sabores mais complexos em preparações agridoces. Foto: imagem gerada por i.a
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Óleo essencial – Os botões, as folhas e os caules do craveiro podem fornecer óleos essenciais, embora apresentem composições diferentes. Esses produtos são usados por indústrias de aromas, cosméticos e higiene. Foto: Imagem de anandasandra por Pixabay
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Perfumaria – O aroma quente e picante do cravo aparece em perfumes de perfil amadeirado, especiado ou oriental. Ele costuma ser combinado com notas de canela, baunilha, âmbar e diferentes tipos de madeira. Foto: imagem gerada por i.a
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Sabonetes e cosméticos – Compostos aromáticos do cravo podem entrar na formulação de sabonetes, cremes e produtos para higiene bucal. Como o óleo essencial é concentrado, seu uso exige diluição e controle adequado da quantidade. Foto: imagem gerada por i.a
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Aplicações odontológicas – O eugenol, principal componente aromático do óleo de cravo, é empregado em materiais odontológicos, muitas vezes associado ao óxido de zinco. Isso não significa que o óleo puro deva ser aplicado diretamente nos dentes ou na gengiva. Foto:
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Pomanders perfumados – Cravos espetados em laranjas formam os chamados pomanders, enfeites aromáticos tradicionais em alguns países. Além de perfumar o ambiente, eles são utilizados como decoração, especialmente nas festas de fim de ano Foto: imagem gerada por i.a
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Aromatização de ambientes – O cravo aparece em sachês, misturas de especiarias secas, velas e produtos aromáticos. Seu perfume forte combina especialmente com cascas de frutas cítricas, canela e anis-estrelado. Foto: imagem gerada por i.a
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