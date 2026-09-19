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Espetáculos da natureza: fenômenos impressionantes que transformam o céu e a Terra
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Relâmpagos vulcânicos – Um dos fenômenos mais assustadores da natureza ocorre durante algumas erupções, quando partículas de cinzas e fragmentos de rocha entram em colisão na nuvem vulcânica. O processo gera cargas elétricas que podem produzir clarões e raios sobre o vulcão. Foto: reprodução Barcroft TV
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O fenômeno ocorre quando partículas de cinzas, fragmentos de rocha e outros materiais expelidos pelo vulcão colidem dentro da nuvem eruptiva. Esses choques provocam a separação de cargas elétricas e podem gerar descargas semelhantes aos raios de uma tempestade. Foto: reprodução Barcroft TV
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Espelho do Salar de Uyuni – Localizado na Bolívia, é o maior deserto de sal do mundo, com cerca de 10,5 mil km², a mais de 3.600 metros de altitude. No período chuvoso, uma fina camada de água cobre o solo e cria um imenso espelho, dando a impressão de caminhar sobre o céu. Foto: Chechevere wikimedia commons
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Tromba d'água - Fenômeno meteorológico em que uma coluna de ar giratória forma uma espécie de funil. É o nome dado ao tornado quando ocorre sobre água (rio ou mar) que condensa o vapor. Na parte de cima, há nuvens de tempestade. Foto: Domínio público
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Lago Hillier - Fica na Austrália. A água rosa é intrigante e objeto de estudo desde 1802 quando o lago foi descoberto. É possível que a alta concentração de sal seja a origem da cor. Ou um tipo de alga (Dunaliella) associada a uma bactéria (Halobacterium). A água não é tóxica. Foto: Kurioziteti 123 wikimedia commons
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Buracos Azuis - Cavernas formadas há milhares de anos quando o nível do mar era mais baixo. O Dragon Hole, na China (300m de profundidade) é o maior do mundo; seguido do Buraco Azul de Dean (Bahamas); e Buraco Azul de Belize (foto - 300m diâmetro e 124m de profundidade), notável pelo círculo perfeito. Foto: Domínio público
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Ice Bubbles - Bolhas de gelo em português. São círculos feitos de gás metano vindo da profundidade, sob a ação de bactérias que decompõem material orgânico. O lago Alberta, no Canadá, fica parecendo uma piscina de gelatinas. Foto: reprodução facebook
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Nuvem Glória da Manhã - Nuvens em forma de rolo que podem atingir até 1.000 km de extensão (quase a distância Rio-Brasília) e 1.000 a 2.000 metros de largura. Foto: Mick Petroff wikimedia commons
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A teoria mais aceita é de elas se formam pelo choque de ventos em direções contrárias, com temperaturas, umidade e altitudes específicas, soprando de forma contínua. Podem formar várias nuvens paralelas e durar algumas horas, desfazendo-se à medida que o sol e a temperatura se elevam. Foto: reprodução astronoo
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Grand Prismatic - Maior fonte termal dos EUA e terceira maior do mundo, fica no Parque Yellowstone e tem camadas de vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. O efeito é provocado pela água transparente sobre pedras coloridas Foto: MikeGoad pixabay
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Três sóis – Conhecido como parélio, o fenômeno já foi interpretado por povos antigos como um presságio, mas é uma ilusão de óptica. Ocorre quando a luz solar é refratada por cristais de gelo suspensos em nuvens altas, criando dois pontos luminosos ao lado do Sol, geralmente integrados a um halo. Foto: reprodução YouTube FunCo
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Maçã fantasma - São crostas de gelo que permanecem intactas (exceto a parte de baixo) quando as maçãs apodrecem por causa do frio intenso e caem. Foto: reprodução facebook
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Praia bioluminescente - As luzes são causadas por reações que transformam energia química em luminosa e ocorrem dentro de algumas algas, bactérias e fungos. Foto: reprodução YouTube Mundos Perdidos
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Relâmpago de Catatumbo - Fenômeno atmosférico que ocorre na Venezuela, sobre a foz do rio Catatumbo, no local em que ele deságua no lago Maracaibo. Foto: Thechemicalengineer wikimedia commons
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O local tem a mais alta concentração de relâmpagos do mundo — 250 por km². É causado por nuvens de tempestade a mais de 5 km de altitude e ocorre durante 140 a 160 noites por ano, 10 horas por dia e até 280 vezes por hora. Foto: Cesar sanchez007 wikimedia commons
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Fly Geyser - Fonte termal que lança no ar jatos de água ou vapor em intervalos regulares e possui uma coloração vibrante, resultado do resfriamento do magma. Foto: Divulgação Magnus Mundi
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Aurora boreal – O espetáculo de luzes coloridas ocorre nas regiões de altas latitudes do Hemisfério Norte. Ele surge quando partículas carregadas do vento solar são conduzidas pelo campo magnético terrestre e colidem com gases da alta atmosfera, produzindo tons como verde, vermelho e violeta. Foto: depositphotos.com / thirteen