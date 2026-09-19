Celebridades e TV
Coincidência marcante: famosos que morreram no dia do próprio aniversário
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Ingrid Bergman – A atriz sueca, estrela de clássicos como “Casablanca” e vencedora de três Oscars, nasceu em 29 de agosto de 1915. Morreu em 29 de agosto de 1982, justamente no dia em que completou 67 anos, após uma longa batalha contra o câncer de mama. Foto: MGM photographer - eBay wikimedia commons
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Nair de Tefé – Artista, caricaturista e pianista brasileira, foi primeira-dama do país durante o governo de Hermes da Fonseca. Nasceu em 10 de junho de 1886 e morreu em 10 de junho de 1981, no dia em que completou 95 anos, vítima de uma infecção pulmonar agravada por insuficiência cardíaca. Foto:
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William Shakespeare – O dramaturgo e poeta inglês, autor de “Romeu e Julieta” e “Hamlet”, teria nascido em 23 de abril de 1564 e morreu em 23 de abril de 1616, aos 52 anos. A data de nascimento é estimada, pois o único registro preservado é o de seu batismo, realizado em 26 de abril. Foto: wikimedia commons/domínio público
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Rafael Sanzio – Um dos grandes mestres do Renascimento, o pintor e arquiteto italiano criou obras como “A Escola de Atenas”. Segundo uma das versões históricas, nasceu em 6 de abril de 1483 e morreu em 6 de abril de 1520, aos 37 anos. Foto: Domínio público
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Florbela Espanca – A escritora e poeta portuguesa, conhecida por versos marcados pelo amor, pela solidão e pelo sofrimento, nasceu em 8 de dezembro de 1894. Morreu em 8 de dezembro de 1930, no dia em que completou 36 anos, após ingerir uma dose fatal de barbitúricos. Foto: Wikimedia Commons/ Calypolense
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Carlos Reichenbach – Cineasta, roteirista e diretor de fotografia brasileiro, foi um nome importante do cinema produzido na região paulistana da Boca do Lixo. Nasceu em 14 de junho de 1945 e morreu em 14 de junho de 2012, no dia em que completou 67 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Foto: Wikimedia Commons/Rodrigo Cancela
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Betty Friedan – Escritora e ativista norte-americana, foi uma das principais figuras do movimento feminista no século XX e autora do influente livro “A mística feminina”. Nasceu em 4 de fevereiro de 1921 e morreu em 4 de fevereiro de 2006, no dia em que completou 85 anos, vítima de insuficiência cardíaca congestiva. Foto: Wikimedia Commons/Fred Palumbo
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Manuel da Nóbrega – Sacerdote jesuíta português, chefiou a primeira missão da Companhia de Jesus no Brasil e participou da fundação de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Nasceu em 18 de outubro de 1517 e morreu em 18 de outubro de 1570, no dia em que completou 53 anos. Foto: Wikimedia Commons/Andrevruas
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Henrique I de Portugal – Conhecido como o Cardeal-Rei, foi membro da Igreja Católica antes de assumir o trono português, que ocupou de 1578 a 1580. Nasceu em 31 de janeiro de 1512 e morreu em 31 de janeiro de 1580, no dia em que completou 68 anos. Foto: Wikimedia Commons
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Isabel de Iorque – Rainha consorte da Inglaterra, foi esposa de Henrique VII e mãe do futuro rei Henrique VIII. Nasceu em 11 de fevereiro de 1466 e morreu em 11 de fevereiro de 1503, no dia em que completou 37 anos, em decorrência de uma infecção após o parto de sua filha Catarina. Foto: Wikimedia Commons
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