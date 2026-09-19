Coincidência marcante: famosos que morreram no dia do próprio aniversário

William Shakespeare – O dramaturgo e poeta inglês, autor de “Romeu e Julieta” e “Hamlet”, teria nascido em 23 de abril de 1564 e morreu em 23 de abril de 1616, aos 52 anos. A data de nascimento é estimada, pois o único registro preservado é o de seu batismo, realizado em 26 de abril. Foto: wikimedia commons/domínio público