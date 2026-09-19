Baião: história, origem e os principais nomes do ritmo nordestino

Foi na década de 1940, com Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, que essa base rítmica se transformou em um gênero musical propriamente dito, com letra, melodia e arranjos definidos. Seus instrumentos característicos são a sanfona (acordeon), a zabumba e o triângulo. Embora seja frequentemente associado ao forró, o baião é um ritmo específico que integra o universo do gênero, ao lado de estilos como xote, xaxado e arrasta-pé. Foto: Reprodução / Instagram